Вересень, 29 в 20:26

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов стверджує, що у жовтні в Україні зростуть ціни на пальне.

– Ми всі з вами побачили, що пан Зеленський підписав акцизи на пальне. Акциз – це податок на розкіш. В умовах воєнного стану ані газ, ані бензин, ані керосин не може бути розкішшю. Тому, на моє переконання, цей крок робити не треба було, – каже експерт.

За його словами, українців очікує здорожчання цін на пальне, коли ж у людей доходи не зростають.

– Якщо люди сьогодні кудись і їдуть, то вони їдуть не для того, щоб поїхати до Макдональдзу, а особливо якщо їздять десь поблизу окупованих територій, то там вони їздять в разі крайньої потреби та економлять на всьому, – сказав Лупоносов.

За його оцінкою, ріст цін на пальне буде визначатись додатковими акцизами, які будуть додані до вартості пального.

Зараз дивляться

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон, який частково повертає акцизний податок на пальне за винятком пального на потреби військових.

Згідно з законом, акцизи повертаються у розмірі:

бензин: €100 за 1 тис. л;

дизель: €100 за 1 тис. л;

біопаливо: €100 за 1 тис. л;

газ: €52 за 1 тис. л.

Водночас заступник міністра фінансів Денис Кудін вважає, що попри повернення акцизного податку на пальне, ціни на нафтопродукти в Україні не зміняться, оскільки згідно зі світовими тенденціями на ринку, ціни на нафту пішли вниз.