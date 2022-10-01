Маємо звільнити всі території: Подоляк про анексію РФ чотирьох регіонів України

Жовтень, 01 в 14:18

Спроба Росії привласнити території чотирьох українських регіонів жодним чином не вплине на рішучість України звільнити всі свої землі.

Про це в інтерв’ю виданню Politico заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Для наших планів (анексія Росією. – Ред.) не має значення. Народ має звільнити всі свої території.У нас немає інших варіантів, коли йдеться про правильне завершення війни. Ми не можемо залишити якийсь анклав (під російською окупацією, – Ред.) або створити нову лінію розмежування, – каже Подоляк.

Також він зазначив, що нещодавна оголошена мобілізація в РФ є свідченням того, що в Росії закінчилася професійна армія.

Зараз дивляться

– На зміну цій армії приходять абсолютно непідготовлені люди. Людський ресурс викинули на передову, і його просто знищать, – говорить Подоляк.

За його словами, Україні навіть вигідно, що Росія оголосила цю мобілізацію.

– Це показує народу Росії, що країна справді перебуває у стані війни, що їй не дуже добре в цій війні і що самі росіяни платитимуть велику ціну, – зауважив радник.

Він вважає, що мобілізація в Росії дає Україні привід закликати західних партнерів до посилення військової підтримки.

– Наприклад, ще 100 ракет калібру 155 мм вирішили б проблему, вибачте за таке висловлювання, додаткових людських ресурсів, які Росія використовує на полі бою, – підкреслює Подоляк.

До того ж, застосування Росією ядерної зброї радник керівника ОП вважає абсурдом. Водночас Україна закликає країни Заходу недвозначно попередити РФ про наслідки застосування ядерної чи хімічної зброї. На думку Михайла Подоляка, треба запровадити “дуже жорсткі заходи у відповідь, спрямовані на знищення оборонної інфраструктури Росії”.

Нагадаємо, що США вже оголосила про надання Україні чергового пакета оборонної підтримки обсягом $1,1 млрд, зокрема йдеться про 18 додаткових ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).