Заяви не від великого розуму: МЗС відреагувало на звинувачення РФ у провокуванні Молдови
Міністерство закордонних справ відреагувало на звинувачення з боку Росії у нібито провокуванні Молдови на “силові дії” у невизнаному Придністров’ї.
Так, представник МЗС України Олег Ніколенко опублікував відповідь на заяву директора другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексія Поліщука.
Поліщук стверджував, що у квітні-червні у Придністров’ї нібито здійснили “серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть у Тирасполі, ведуть в Україну”.
Крім того, він заявляв, що українська влада нібито намагається спровокувати Молдову на силові дії проти окупованого регіону.
– Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму, і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка чинить терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія, – відповів Ніколенко.
Він додав, що Україна завжди “стояла і стоятиме на захисті миру та процвітання в регіоні та поважатиме суверенітет та територіальну цілісність Молдови”.
Фото: Олег Ніколенко