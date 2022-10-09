Заяви не від великого розуму: МЗС відреагувало на звинувачення РФ у провокуванні Молдови

Жовтень, 09 в 19:41

Міністерство закордонних справ відреагувало на звинувачення з боку Росії у нібито провокуванні Молдови на “силові дії” у невизнаному Придністров’ї.

Так, представник МЗС України Олег Ніколенко опублікував відповідь на заяву директора другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексія Поліщука.

Поліщук стверджував, що у квітні-червні у Придністров’ї нібито здійснили “серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть у Тирасполі, ведуть в Україну”.

Зараз дивляться

Крім того, він заявляв, що українська влада нібито намагається спровокувати Молдову на силові дії проти окупованого регіону.

– Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму, і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка чинить терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія, – відповів Ніколенко.

Він додав, що Україна завжди “стояла і стоятиме на захисті миру та процвітання в регіоні та поважатиме суверенітет та територіальну цілісність Молдови”.

Фото: Олег Ніколенко