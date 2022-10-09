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Заявления не от большого ума: МИД отреагировал на обвинения РФ в провоцировании Молдовы

Анастасия Гевко, редактор ленты
Заявления не от большого ума: МИД отреагировал на обвинения РФ в провоцировании Молдовы

Министерство иностранных дел отреагировало на обвинение со стороны России в якобы провоцировании Молдовы на “силовые действия” в непризнанном Приднестровье. 

Так, представитель МИД Украины Олег Николенко опубликовал ответ на заявление директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука. 

Полищук утверждал, что в апреле-июне в Приднестровье якобы совершили “серию террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут в Украину”.

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Кроме того он заявлял, что украинские власти якобы пытаются спровоцировать Молдову на силовые действия против оккупированного региона.

– Заявление Полищука, как говорят в Киеве, не от большого ума и перевести стрелки ему не удастся. Единственной силой, совершающей террористические акты, ведет захватнические силовые действия, пытается расшатать внутриполитическую ситуацию в странах нашего региона, является Россия, – ответил Николенко.

Он добавил, что Украина всегда “стояла и будет стоять на защите мира и процветания в регионе и уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы”.

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Фото: Олег Ніколенко

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