Заявления не от большого ума: МИД отреагировал на обвинения РФ в провоцировании Молдовы
Министерство иностранных дел отреагировало на обвинение со стороны России в якобы провоцировании Молдовы на “силовые действия” в непризнанном Приднестровье.
Так, представитель МИД Украины Олег Николенко опубликовал ответ на заявление директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука.
Полищук утверждал, что в апреле-июне в Приднестровье якобы совершили “серию террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут в Украину”.
Кроме того он заявлял, что украинские власти якобы пытаются спровоцировать Молдову на силовые действия против оккупированного региона.
– Заявление Полищука, как говорят в Киеве, не от большого ума и перевести стрелки ему не удастся. Единственной силой, совершающей террористические акты, ведет захватнические силовые действия, пытается расшатать внутриполитическую ситуацию в странах нашего региона, является Россия, – ответил Николенко.
Он добавил, что Украина всегда “стояла и будет стоять на защите мира и процветания в регионе и уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы”.
Фото: Олег Ніколенко