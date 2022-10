Жовтень, 10 в 15:33

Сьогоднішній масований ракетний терор РФ проти України не залишився без уваги міжнародної спільноти. Світові лідери гостро засуджують знищення цивільної інфраструктури та вбивства мирних українців, а також закликають надати нашій країні більше зброї.

Факти ICTV розповідають про реакцію світу на ракетні удари військ РФ.

Так, високий представник ЄС з безпеки та зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що шокований ракетними атаками, та анонсував додаткову військову допомогу для України.

– Глибоко шокований атаками Росії по цивільних у Києві та в інших містах України. Таким діям не місце в XXI сторіччі. Я засуджую їх якнайрішучіше. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС уже в дорозі, – запевнив Боррель.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine. Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms. We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що винних у масових бомбардуваннях українських міст буде покарано.

– Те, що відбувається зараз у Києві, викликає огиду. Це знову показує світові режим, з яким ми стикаємося: той, що націлюється без розбору. Той, що обрушує жах і смерть на дітей. Це злочинно. Їх буде притягнуто до відповідальності. Україна переможе. Європа не відвернеться, – написала політик у Twitter.

Мецола наголосила, що єдиний вихід, якого має прагнути Кремль, – це виведення військ з України, а політика умиротворення не працює.

– Мої батьки рано навчили мене, як поводитися з хуліганами: умиротворення не працює. Умиротворення ніколи не працювало. Умиротворення ніколи не спрацює. Росія нестиме відповідальність за ці злочини, – додала вона.

The only off-ramp the Kremlin should seek is one heading out of Ukraine. My parents taught me early on how to deal with bullies: Appeasement does not work. Appeasement never worked. Appeasement will never work. Russia will be held responsible for these crimes.#SlavaUkraini https://t.co/Tlv5g1OEUx — Roberta Metsola (@RobertaMetsola) October 10, 2022

Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила співчуття усім, хто постраждав під час ракетних ударів.

– Масові удари сьогодні вранці в центрі Києва та по всій Україні. Росія посилює шквал атак на мирних українців… Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав у Києві й по всій Україні, – заявила Брінк, запевнивши, що співробітники американського посольства перебувають у безпеці.

Multiple strikes in central Kyiv and across Ukraine this morning. Russia escalates its barrage of attacks on Ukrainian civilians. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022

Our @USEmbassyKyiv team is safe after another wave of Russian strikes on civilian sites. Grateful to those responding and working to keep us safe, and heartbroken for those hurt, here and across Ukraine. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022

Варто зазначити, що посольство США вже закликало своїх громадян, які перебувають в Україні, сховатися в укриттях і за можливості залишити нашу країну.

Відреагував і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він наголосив, що ракетні обстріли є проявом слабкості Кремля.

– Запуск Росією ракет по цивільних регіонах України є неприйнятним. Сьогодні вранці я спілкувався з Дмитром Кулебою, щоб підсилити постійну моральну та практичну підтримку Україні з боку Великої Британії. Це демонстрація Путіним слабкості, а не сили, – заявив міністр.

Russia’s firing of missiles into civilian areas of Ukraine is unacceptable. I communicated with @DmytroKuleba this morning to reinforce the UK’s ongoing moral and practical support to Ukraine. This is a demonstration of weakness by Putin, not strength. https://t.co/wsqu1bKccq — James Cleverly???????? (@JamesCleverly) October 10, 2022

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, засудив “жахливі та невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру в Україні”.

– НАТО продовжуватиме підтримувати мужній український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки буде потрібно, – запевнив генсек Альянсу.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia‘s horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin’s aggression for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2022

Президент Литви Гітанас Науседа назвав тероризмом масований ракетний обстріл РФ та закликав надати Україні більше зброї.

– Варварство РФ не має меж. Київ та інші українські міста знову були обстріляні російською армією. Вони ціляться по центрах міст, житлових будинках, по дорогах у годину пік. Це спонсорований державою тероризм у чистому вигляді. Україні потрібно більше зброї, щоб перемогти це зло, – зазначив політик.

Russian brutality has no limits. Kyiv& other Ukrainian cities were shelled by Russian army again. They are aiming at city centers, residential buildings, roads in rush hour. This is state sponsored terrorism in its pure sense. More weapons to ???????? to win over this evil! ????AFP pic.twitter.com/4cqG38aOsj — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 10, 2022

Аналогічний заклик щодо надання озброєння оприлюднив і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Він уточнив, що РФ “демонструє своє боягузтво і справжню природу терористичної держави”, обстрілюючи мирні українські міста, зокрема Київ та Запоріжжя. А тому Україні потрібні додаткові поставки зброї, щоб зупинити Росію та війну.

By shelling #Kyiv and #Zaporizhia #Russia shows its cowardice and true nature of a terrorist state, more weapons’ deliveries to #Ukraine are needed in order to stop this war and Russia — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 10, 2022

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що навмисне завдання ударів по мирному населенню є воєнним злочином.

– Я рішуче засуджую сьогоднішні невибіркові російські удари по українських містах. Навмисне завдання ударів по цивільному населенню є воєнним злочином, – написала Колонна у своєму Twitter.

Je condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes indscriminées de ce jour contre les villes ukrainiennes.

Viser intentionnellement les populations civiles constitue un crime de guerre. — Catherine Colonna (@MinColonna) October 10, 2022

Водночас голова комітету парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхельсон анонсував розгляд питання про визнання Росії державою-терористом.

– Парламент Естонії завтра представить резолюцію, в якій російський режим буде названо терористичним. Підтримуйте нас! – написав він у Twitter.

Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2 — Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022

Політик додав, що сьогоднішній ранок ще раз підтвердив, що РФ є терористичною країною, а тому світ, зокрема ООН, повинні діяти відповідно.

А президент Естонії Алар Каріс нагадав європейцям про жахи, з якими щодня живуть українці.

– Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі: українські діти змушені спати, коли ракети б’ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім’я та будинок вранці, – поінформував він у Twitter.

Think of this when you put your children to bed at night: Ukrainian kids are forced to sleep when missiles are hitting their hometowns. Their parents don´t know if they have family & home in the morning. The Kyiv & several ohter cities were hit by #Russia’s attack early morning. — Alar Karis (@AlarKaris) October 10, 2022

Коментар оприлюднила й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також запевнила, що Євросоюз продовжить підтримувати нашу країну.

– Путінська Росія знову показала світові, за що вона виступає: жорстокість та терор. Я знаю, що українці залишаться сильними. Ми будемо стояти поруч із Україною стільки, скільки буде необхідно, всіма засобами, які ми маємо, – заявила вона.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities. Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror. I know that Ukrainians will stay strong. We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2022

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський провів сьогодні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, досягнуто домовленості про проведення термінового засідання Великої сімки (G7) “з жорсткою заявою щодо підтримки України, посилення допомоги у закритті українського неба, подальших санкцій”.

Під час засідання планується виступ Зеленського: він розповість про російські теракти проти українців. Засідання заплановано на вівторок, 11 жовтня, орієнтовно на 14:00. Лідери розмовлятимуть за допомогою відеозв’язку.