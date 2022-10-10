Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Більше зброї та визнання РФ терористом: як світ реагує на ракетний терор проти України

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Більше зброї та визнання РФ терористом: як світ реагує на ракетний терор проти України
Фото: ДСНС

Сьогоднішній масований ракетний терор РФ проти України не залишився без уваги міжнародної спільноти. Світові лідери гостро засуджують знищення цивільної інфраструктури та вбивства мирних українців, а також закликають надати нашій країні більше зброї.

Факти ICTV розповідають про реакцію світу на ракетні удари військ РФ.

Так, високий представник ЄС з безпеки та зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що шокований ракетними атаками, та анонсував додаткову військову допомогу для України.

Зараз дивляться

– Глибоко шокований атаками Росії по цивільних у Києві та в інших містах України. Таким діям не місце в XXI сторіччі. Я засуджую їх якнайрішучіше. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС уже в дорозі, – запевнив Боррель.

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що винних у масових бомбардуваннях українських міст буде покарано.

– Те, що відбувається зараз у Києві, викликає огиду. Це знову показує світові режим, з яким ми стикаємося: той, що націлюється без розбору. Той, що обрушує жах і смерть на дітей. Це злочинно. Їх буде притягнуто до відповідальності. Україна переможе. Європа не відвернеться, – написала політик у Twitter.

Мецола наголосила, що єдиний вихід, якого має прагнути Кремль, – це виведення військ з України, а політика умиротворення не працює.

– Мої батьки рано навчили мене, як поводитися з хуліганами: умиротворення не працює. Умиротворення ніколи не працювало. Умиротворення ніколи не спрацює. Росія нестиме відповідальність за ці злочини, – додала вона.

Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила співчуття усім, хто постраждав під час ракетних ударів.

– Масові удари сьогодні вранці в центрі Києва та по всій Україні. Росія посилює шквал атак на мирних українців… Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав у Києві й по всій Україні, – заявила Брінк, запевнивши, що співробітники американського посольства перебувають у безпеці.

Варто зазначити, що посольство США вже закликало своїх громадян, які перебувають в Україні, сховатися в укриттях і за можливості залишити нашу країну.

Відреагував і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він наголосив, що ракетні обстріли є проявом слабкості Кремля.

– Запуск Росією ракет по цивільних регіонах України є неприйнятним. Сьогодні вранці я спілкувався з Дмитром Кулебою, щоб підсилити постійну моральну та практичну підтримку Україні з боку Великої Британії. Це демонстрація Путіним слабкості, а не сили, – заявив міністр.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, засудив “жахливі та невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру в Україні”.

– НАТО продовжуватиме підтримувати мужній український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки буде потрібно, – запевнив генсек Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав тероризмом масований ракетний обстріл РФ та закликав надати Україні більше зброї.

– Варварство РФ не має меж. Київ та інші українські міста знову були обстріляні російською армією. Вони ціляться по центрах міст, житлових будинках, по дорогах у годину пік. Це спонсорований державою тероризм у чистому вигляді. Україні потрібно більше зброї, щоб перемогти це зло, – зазначив політик.

Аналогічний заклик щодо надання озброєння оприлюднив і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Він уточнив, що РФ “демонструє своє боягузтво і справжню природу терористичної держави”, обстрілюючи мирні українські міста, зокрема Київ та Запоріжжя. А тому Україні потрібні додаткові поставки зброї, щоб зупинити Росію та війну.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що навмисне завдання ударів по мирному населенню є воєнним злочином.

– Я рішуче засуджую сьогоднішні невибіркові російські удари по українських містах. Навмисне завдання ударів по цивільному населенню є воєнним злочином, – написала Колонна у своєму Twitter.

Водночас голова комітету парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхельсон анонсував розгляд питання про визнання Росії державою-терористом.

– Парламент Естонії завтра представить резолюцію, в якій російський режим буде названо терористичним. Підтримуйте нас! – написав він у Twitter.

Політик додав, що сьогоднішній ранок ще раз підтвердив, що РФ є терористичною країною, а тому світ, зокрема ООН, повинні діяти відповідно.

А президент Естонії Алар Каріс нагадав європейцям про жахи, з якими щодня живуть українці.

– Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі: українські діти змушені спати, коли ракети б’ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім’я та будинок вранці, – поінформував він у Twitter.

Коментар оприлюднила й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також запевнила, що Євросоюз продовжить підтримувати нашу країну.

– Путінська Росія знову показала світові, за що вона виступає: жорстокість та терор. Я знаю, що українці залишаться сильними. Ми будемо стояти поруч із Україною стільки, скільки буде необхідно, всіма засобами, які ми маємо, – заявила вона.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський провів сьогодні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, досягнуто домовленості про проведення термінового засідання Великої сімки (G7) “з жорсткою заявою щодо підтримки України, посилення допомоги у закритті українського неба, подальших санкцій”.

Під час засідання планується виступ Зеленського: він розповість про російські теракти проти українців. Засідання заплановано на вівторок, 11 жовтня, орієнтовно на 14:00. Лідери розмовлятимуть за допомогою відеозв’язку.

Читайте
На кожен удар буде жорстка відповідь: реакція української влади на ракетний терор РФ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка