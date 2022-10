Октябрь, 10 в 15:33

Сегодняшний массированный ракетный террор РФ против Украины не остался без внимания международного сообщества. Мировые лидеры остро осуждают уничтожение гражданской инфраструктуры и убийства мирных украинцев, а также призывают предоставить нашей стране больше оружия.

Факты ICTV рассказывают о реакции мира на ракетные удары войск РФ.

Так, высокий представитель ЕС по безопасности и внешней политике Жозеп Боррель заявил, что шокирован ракетными атаками, и анонсировал дополнительную военную помощь для Украины.

– Глубоко шокирован атаками России по гражданским в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути, – заверил Боррель.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine. Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms. We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022

Глава Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что виновные в массовых бомбардировках украинских городов будут наказаны.

– То, что происходит сейчас в Киеве, вызывает отвращение. Это снова показывает миру режим, с которым мы сталкиваемся: тот, что нацеливается без разбора. Тот, что обрушивает ужас и смерть на детей. Это преступно. Они будут привлечены к ответственности. Украина победит. Европа не отвернется, — написала политик в Twitter.

Мецола подчеркнула, что единственный выход, к которому должен стремиться Кремль, – это вывод войск из Украины, а политика умиротворения не работает.

– Мои родители рано научили меня, как обращаться с хулиганами: умиротворение не работает. Умиротворение никогда не работало. Умиротворение никогда не сработает. Россия будет нести ответственность за эти преступления, – добавила она.

The only off-ramp the Kremlin should seek is one heading out of Ukraine. My parents taught me early on how to deal with bullies: Appeasement does not work. Appeasement never worked. Appeasement will never work. Russia will be held responsible for these crimes.#SlavaUkraini https://t.co/Tlv5g1OEUx — Roberta Metsola (@RobertaMetsola) October 10, 2022

Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила соболезнования всем, кто пострадал во время ракетных ударов.

– Массовые удары сегодня утром в центре Киева и по всей Украине. Россия усиливает шквал атак на мирных украинцев… Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли из-за пострадавших в Киеве и по всей Украине, — заявила Бринк, заверив, что сотрудники американского посольства находятся в безопасности.

Multiple strikes in central Kyiv and across Ukraine this morning. Russia escalates its barrage of attacks on Ukrainian civilians. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022

Our @USEmbassyKyiv team is safe after another wave of Russian strikes on civilian sites. Grateful to those responding and working to keep us safe, and heartbroken for those hurt, here and across Ukraine. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022

Стоит отметить, что посольство США уже призвало своих граждан, которые находятся в Украине, спрятаться в укрытиях и по возможности покинуть нашу страну.

Отреагировал и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Он подчеркнул, что ракетные обстрелы являются проявлением слабости Кремля.

– Запуск Россией ракет по гражданским регионам Украины неприемлем. Сегодня утром я общался с Дмитрием Кулебой, чтобы усилить постоянную моральную и практическую поддержку со стороны Великобритании. Это демонстрация Путиным слабости, а не силы, – заявил министр.

Russia’s firing of missiles into civilian areas of Ukraine is unacceptable. I communicated with @DmytroKuleba this morning to reinforce the UK’s ongoing moral and practical support to Ukraine. This is a demonstration of weakness by Putin, not strength. https://t.co/wsqu1bKccq — James Cleverly???????? (@JamesCleverly) October 10, 2022

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, осудил “ужасные и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру в Украине”.

– НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько потребуется, – заверил генсек Альянса.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia‘s horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin’s aggression for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2022

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал терроризмом массированный ракетный обстрел РФ и призвал предоставить Украине больше оружия.

– Варварство РФ не имеет предела. Киев и другие украинские города снова были обстреляны российской армией. Они целятся по центрам городов, жилым домам, по дорогам в час пик. Это спонсируемый государством терроризм в чистом виде. Украине нужно больше оружия, чтобы победить это зло, – отметил политик.

Russian brutality has no limits. Kyiv& other Ukrainian cities were shelled by Russian army again. They are aiming at city centers, residential buildings, roads in rush hour. This is state sponsored terrorism in its pure sense. More weapons to ???????? to win over this evil! ????AFP pic.twitter.com/4cqG38aOsj — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 10, 2022

Аналогичный призыв о предоставлении вооружения обнародовал и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он уточнил, что РФ “демонстрирует свою трусость и подлинную природу террористического государства”, обстреливая мирные украинские города, в том числе Киев и Запорожье. Поэтому Украине необходимы дополнительные поставки оружия, чтобы остановить Россию и войну.

By shelling #Kyiv and #Zaporizhia #Russia shows its cowardice and true nature of a terrorist state, more weapons’ deliveries to #Ukraine are needed in order to stop this war and Russia — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 10, 2022

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что умышленное нанесение ударов по мирному населению является военным преступлением.

– Я решительно осуждаю сегодняшние неизбирательные российские удары по украинским городам. Намеренное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением, — написала Колона в своем Twitter.

Je condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes indscriminées de ce jour contre les villes ukrainiennes.

Viser intentionnellement les populations civiles constitue un crime de guerre. — Catherine Colonna (@MinColonna) October 10, 2022

В то же время глава комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон анонсировал рассмотрение вопроса о признании России государством-террористом.

– Парламент Эстонии завтра представит резолюцию, в которой российский режим будет назван террористическим. Поддерживайте нас! – написал он в Twitter.

Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2 — Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022

Политик добавил, что сегодняшнее утро еще раз подтвердило, что РФ является террористической страной, поэтому мир, в частности ООН, должны действовать соответственно.

А президент Эстонии Алар Карис напомнил европейцам об ужасах, с которыми каждый день живут украинцы.

– Подумайте об этом, когда укладываете своих детей спать ночью: украинские дети вынуждены спать, когда ракеты бьют по их родным городам. Их родители не знают, будет ли у них семья и дом утром, – проинформировал он в Twitter.

Think of this when you put your children to bed at night: Ukrainian kids are forced to sleep when missiles are hitting their hometowns. Their parents don´t know if they have family & home in the morning. The Kyiv & several ohter cities were hit by #Russia’s attack early morning. — Alar Karis (@AlarKaris) October 10, 2022

Комментарий обнародовала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также заверила, что Евросоюз будет продолжать поддерживать нашу страну.

– Путинская Россия снова показала миру, за что она выступает: жестокость и террор. Я знаю, что украинцы останутся сильными. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется, всеми средствами, которые мы имеем, — заявила она.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities. Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror. I know that Ukrainians will stay strong. We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2022

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, достигнута договоренность о проведении срочного заседания Большой семерки (G7) “с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях”.

Во время заседания планируется выступление Зеленского: он расскажет о российских терактах против украинцев. Заседание запланировано на вторник, 11 октября, ориентировочно на 14:00. Лидеры будут разговаривать с помощью видеосвязи.