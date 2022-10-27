Жовтень, 27 в 0:01

У Запоріжжі пролунали вибухи.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Згодом Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв підтвердив ворожу атаку.

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– Кляті рашисти не можуть заспокоїтися та знову атакують місто. Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі, – написав він.

За словами Куртєва, на цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання, а в деяких будівлях вилетіли шибки.

Він додав, що станом на зараз тривають роботи, а уточнена інформація буде надана пізніше.