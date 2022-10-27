Запеклі бої на Донбасі та російські фейки про “брудну бомбу” України: що відбувається на 246-й день війни (онлайн)

Уряд Словенії викрив МЗС Росії на розповсюдженні брехні про “брудну бомбу” України, у створенні якої росіяни звинувачують Україну.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало, який передав йому повідомлення від Путіна, що у Кремлі готові до переговорів.

Україна повернула з полону 10 військових, а також тіло добровольця з Сполучених Штатів.

Російська окупаційна влада вивезла з Херсона рештки князя Потьомкіна та пам’ятник йому.

Росія почала ядерні навчання стратегічних сил Грім, а Путін під час спостереження за ними звинуватив Україну в розробці брудної бомби. Західні країни, зокрема, США, Франція та Британія, назвали ці звинувачення брехнею.