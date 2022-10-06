Жовтень, 06 в 10:45

Повномасштабна війна закінчиться, коли військові перемоги України на полі бою змінять російські політичні реалії.

Цей процес вже розпочався. Таку думку висловив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Він наголосив, що українці виявилися чудовими воїнами, які провели низку оборонних і наступальних операцій. За словами Тімоті Снайдера, повномасштабна війна може закінчитися по-різному.

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Однак історик запропонував розглянути один ймовірний сценарій, який може виникнути протягом найближчих кількох тижнів і місяців. Він полягає у тому, що поразка РФ в Україні непомітно зливається з боротьбою в Росії за владу, яка вимагатиме виходу з українських територій.

Також Тімоті Снайдер прокоментував ядерний шантаж Путіна. Він пояснив: щойно звучить тема ядерної війни, вона здається надзвичайно важливою, і ми стаємо пригніченими та одержимими.

Саме до цього стану нас намагається підвести російський диктатор своїми туманними натяками на ядерну зброю. Це рятує Путіна від катастрофи, яку він сам створив.

Російський диктатор сподівається, що згадки про ядерну зброю утримають демократичні держави від постачання допомоги Україні, і тоді він виграє достатньо часу, щоб відправити російські резерви на поле бою та сповільнити український контрнаступ.

Тімоті Снайдер застеріг: якщо зараз піддатися на ядерний шантаж, війна в Україні не закінчиться. Навпаки, це може зробити майбутню ядерну війну більш імовірною.

Адже поступки ядерному шантажисту свідчать, що такі погрози принесуть йому те, чого він хоче. А це гарантує подальші кризові сценарії у майбутньому.

На думку Тімоті Снайдера, те, що Путін зробив в Україні, змінило його становище у Москві у гірший бік. Він довів свою безглузду війну до того, що навіть російський інформаційний простір починає давати тріщини.

Росіяни бояться війни через мобілізацію, а російські пропагандисти визнають, що окупаційні війська відступають.

– Земля пішла з-під ніг Путіна. Виживання режиму залежало від двох передумов: те, що відбувається на телебаченні, важливіше за те, що відбувається в реальності; те, що відбувається за кордоном, важливіше, ніж те, що відбувається вдома. Але оголошення мобілізації і програні битви це змінили. Тепер реальність починає мати більше значення, ніж телебачення, а Росія – більше, ніж Україна, – пише Снайдер.

Також американський історик нагадав, що в Росії є розкол і серед еліт, і в громадській думці. Це стає помітно по телебаченню.

Так, хтось вважає, що війна — це свята справа, і її можна виграти, якщо полетять голови, керівництво поводитиметься чесно, а на фронт відправити більше людей і техніки. Інші ж вважають, що війна була помилкою.

На думку Тімоті Снайдера, мобілізація в РФ була найгіршим рішенням. Вона стала досить великою, щоб відштовхнути населення, але надто малою і, головне, надто пізньою, щоби щось змінити.

Ймовірно, це був результат компромісу, який показує, що Путін править не один. Історик нагадав, що нещодавно два відомих російських діячі, Рамзан Кадиров і Євген Пригожин, дуже жорстко розкритикували російське командування.

На думку історика, невипадково саме вони контролюють щось на зразок приватних збройних сил. Зокрема, Кадиров, де-факто диктатор Чечні, має власну міліцію. А Пригожин є лідером приватної військової компанії Вагнер, яка брала участь у низці спроб зміни режиму.

За словами Снайдера, Пригожин і Кадиров закликають до інтенсифікації війни і знущаються з вищого командування Росії, водночас ніби захищаючи своїх людей.

Це схоже на пастку. Критикуючи методи ведення війни, вони послаблюють інформаційний контроль Путіна.

Тімоті Снайдер пояснив, що загалом у такій ситуації суперники прагнутимуть зберегти будь-які бойові сили, які вони мають, або для захисту своїх особистих інтересів у непередбачуваний час, або для гри на користь Москви.

Якщо нинішня ситуація справді така, то незабаром усім залученим видасться нерозумним розміщувати збройні сили в далекій Україні.

Крім того, у такій ситуації Путіну не знадобиться виправдання, аби піти з України. Він робитиме це для власного політичного виживання, оскільки російський диктатор більше прив’язаний до влади.

Тому у разі внутрішньої боротьби Путін та інші росіяни думатимуть про інше. Відповідно, війна поступиться місцем іншим турботам.