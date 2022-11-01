Листопад, 01 в 15:45

Іран планує передати Росії нову партію бойових дронів у кількості понад 200 одиниць на початку листопада цього року.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про безпілотники Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

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– На початок листопада планується відправка з Ірану до РФ партії у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2, – зазначили в розвідці.

За даними ГУР, безпілотники доставлятимуть через Каспійське море до порту російського міста Астрахань. Країна-агресор отримає дрони в розібраному стані.

Після цього окупанти зберуть та перефарбують ударні безпілотники, а також нанесуть на них російське маркування (наприклад, Герань-2).

В ГУР уточнили, що російські війська вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе 13 вересня. Відтоді українські військові збили понад 300 таких безпілотників.

Таку ж цифру знищених іранських дронів оприлюднив сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Оголошувалося, що РФ замовила щонайменше 2-2,5 тис. Шахедів з Ірану. Ймовірно, що Шахеди вже використані у достатній кількості. За нашими даними, вже понад 400. Понад 300 – знищені, – наголосив Ігнат.

Лише в ніч на 1 листопада підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили шість іранських БПЛА Shahed-136: три на Дніпропетровщині та ще три – на Полтавщині. На жаль, було декілька влучань.

Юрій Ігнат також прокоментував, чому РФ почала рідше застосовувати іранські дрони. Наприклад, вчора під час масованої атаки на Україну окупанти застосували п’ять безпілотників.

За словами Ігната, може бути кілька факторів: окупанти ще не отримали партію дронів, яку замовили в Ірану, або ще не зібрали їх, не привели до бойового порядку та не підвезли до місць запуску.

Не виключено й те, що війська РФ, можливо, заощаджують безпілотники, щоби завдати більш масованих ударів. Також на їхнє використання впливають погодні умови.

Нещодавно в українській розвідці інформували, що Іран може передати РФ дрони нового типу Arash-2 та балістичні ракети (Fateh-110 та Zolfaghar SRBM). За прогнозами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді.

Джерело: ГУР Міноборони України, Media Center Ukraine

Фото: ГУР Міноборони України