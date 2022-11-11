Відключення світла продовжаться: в Україні пошкоджено 400 об’єктів критичної інфраструктури – Шмигаль

Листопад, 11 в 18:57

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за час повномасштабної війни пошкоджено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання.

– Сьогоднішня ніч знову показала, що ми ще перебуваємо під постійною загрозою російських терористичних атак. Загалом за час повномасштабної війни уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання. Найчастіше це котельні, – сказав він.

Прем’єр-міністр повідомив, що найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях.

– Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС та ТЕЦ. Швидкими темпами все намагаємось відновити. Робота триває 24/7, – заявив він.

Шмигаль також наголосив, що другою надважливою темою є стан української енергетики.

Зараз дивляться

– За останні п’ять тижнів обстріляно десятки підстанцій Укренерго, понад 10 об’єктів генерації. Деякі кілька разів… На відновлення генерації пошкоджених ТЕС та ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн. На приведення в дію об’єктів операторів системи розподілу електроенергії за найскромнішими підрахунками слід направити близько 5 млрд грн, – заявив він.

У зв’язку з цим прем’єр констатував, що планові відключення споживачів від електроенергії буде продовжено.

– З 10 по 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушений захід, необхідний для того, щоб зберегти цілісність нашої енергетичної системи та убезпечити її від перевантажень. Як і минулого тижня, свідоме споживання українцями електроенергії, особливо в пікові години, допоможе енергетикам. Це внесок кожного з нас в енергетичну стійкість, – додав він.

Крім того, Шмигаль поінформував, що у кожному регіоні проводяться комплексні заходи щодо захисту енергетичної інфраструктури, посилюється ППО.

Фото: Урядовий портал