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Факти / Україна

Під час розмінування Херсонщини загинув сапер, четверо отримали поранення – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Ситуація на звільненій території Херсонщини залишається небезпечною через велику кількість російських мін.

Під час розмінування загинув один сапер, ще четверо отримали поранення. Про у вечірньому зверненні 13 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

Він закликав херсонців бути обережними і повідомляти рятувальників про всі небезпечні предмети.

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– Також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на ці території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю, – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, на Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах.

Бої на Донеччині залишаються такими ж інтенсивними як і в попередні дні, рівень російських атак не знижується.

Також Зеленський повідомив, що у вівторок, 15 листопада, візьме участь у саміті G20 в онлайн-форматі.

– Вже дуже активно готуємося до важливого тижня для України – дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи двадцяти в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми дамо публічні відповіді на багато питань, які звучать зараз, – додав президент.

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