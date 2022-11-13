Під час розмінування Херсонщини загинув сапер, четверо отримали поранення – Зеленський
Ситуація на звільненій території Херсонщини залишається небезпечною через велику кількість російських мін.
Під час розмінування загинув один сапер, ще четверо отримали поранення. Про у вечірньому зверненні 13 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.
Він закликав херсонців бути обережними і повідомляти рятувальників про всі небезпечні предмети.
– Також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на ці території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю, – наголосив Зеленський.
За словами глави держави, на Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах.
Бої на Донеччині залишаються такими ж інтенсивними як і в попередні дні, рівень російських атак не знижується.
Також Зеленський повідомив, що у вівторок, 15 листопада, візьме участь у саміті G20 в онлайн-форматі.
– Вже дуже активно готуємося до важливого тижня для України – дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи двадцяти в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми дамо публічні відповіді на багато питань, які звучать зараз, – додав президент.