Листопад, 17 в 18:04

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов очікує, що після виходу з Херсону російські загарбники можуть або перекинути сили на Донеччину, або спробувати здійснити наступ з Білорусі на Сумщину та Чернігівщину.

Про це Громов сказав на брифінгу 17 листопада.

Він додав, що окупанти давно прагнуть заволодіти усією Донецькою областю.

Зараз дивляться

– Противник після відступу з правобережної частини Херсонської області відновлює свої війська та перекидає боєздатні підрозділи на інші напрямки. Для ворога кричуще важливо – це встановлення контролю над Донецькою областю, він намагається і зараз здійснювати свої мрії, – повідомив заступник.

Він додав, що залишається ймовірність загострення ситуації на Запорізькому та Луганському напрямках.

Зазначимо, що раніше російський диктатор Володимир Путін казав, що окупанти прагнуть отримати контроль над усією Запорізькою областю.

Громов наголосив, що не слід відкидати варіант наступу військ РФ на Чернігівщину та Сумщину.