Ноябрь, 17 в 18:04

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов ожидает, что после выхода из Херсона российские захватчики могут либо перебросить силы на Донетчину, либо попытаться осуществить наступление из Беларуси на Сумщину и Черниговщину.

Об этом Громов сказал на брифинге 17 ноября.

Он добавил, что оккупанты давно стремятся завладеть всей Донецкой областью.

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– Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и опрокидывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага чрезвычайно важно – это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои мечты, – сообщил заместитель.

Он добавил, что остается вероятность обострения ситуации на Запорожском и Луганском направлениях.

Отметим, что ранее российский диктатор Владимир Путин говорил, что оккупанты стремятся получить контроль над всей Запорожской областью.

Громов подчеркнул, что не следует исключать вариант наступления войск РФ на Черниговщину и Сумщину.