Листопад, 17 в 23:02

У четвер, 17 листопада, політичні групи Європейського парламенту погодили текст резолюції щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Про це повідомив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс.

– Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту (резолюції, – Ред.), – написав депутат у себе в Twitter.

Євродепутат зазначає, що у тексті документа буде рядок про те, що Європейський парламент “визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби”.

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Як очікується, резолюцію обговорюватимуть та винесуть на голосування вже наступного тижня – під час сесії 21-24 листопада.

Нагадаємо, Парламентська асамблея 13 жовтня одноголосно ухвалила резолюцію, в якій Російську Федерацію назвали терористичним режимом.

Таким чином, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ країною-терористом.

Також влада Росії визнала терористичним режимом парламенти окремих європейських країн, серед яких – Польща та Чехія.