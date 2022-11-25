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Факти / Україна

Карта бойових дій на 25.11.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 25.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Діброва Луганської області, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Першотравневе, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 25.11.2022

Карта бойових дій 25 листопада 2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Упродовж доби російські військові відкривали вогонь:

  • на Сіверському напрямку (зі ствольної артилерії в районі населеного пункту Вовківка Сумської області),
  • на Слобожанському напрямку (з артилерії різних типів у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Дворічна Харківської області),
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках (у районах населених пунктів Берестове Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка, Площанка Луганської області; Торське Донецької області),
  • на Бахмутському та Авдіївському напрямках (із танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Верхньокам’янське, Бахмут, Бахмутське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Першотравневе Донецької області),
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйпільське, Чарівне Запорізької області; із авіації – у районі Вугледара),
  • на Криворізькому та Херсонському напрямках (із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Антонівка, Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та по самому Херсону).

Втрати РФ на 25 листопада 2022

  • особового складу ‒ близько 86 150 (+430),
  • танків ‒ 2 899 (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 5 844 (+5),
  • артилерійських систем – 1 895 (+6),
  • реактивних систем залпового вогню – 395,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 209,
  • літаків – 278,
  • гелікоптерів – 261,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 553 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 531,
  • кораблів (катерів) ‒ 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4),
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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