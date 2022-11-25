Карта бойових дій на 25.11.2022 – ситуація на фронті

Листопад, 25 в 9:12

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Діброва Луганської області, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Першотравневе, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 25.11.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Упродовж доби російські військові відкривали вогонь:

на Сіверському напрямку (зі ствольної артилерії в районі населеного пункту Вовківка Сумської області),

(зі ствольної артилерії в районі населеного пункту Вовківка Сумської області), на Слобожанському напрямку (з артилерії різних типів у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Дворічна Харківської області),

(з артилерії різних типів у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Дворічна Харківської області), на Куп’янському та Лиманському напрямках (у районах населених пунктів Берестове Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка, Площанка Луганської області; Торське Донецької області),

(у районах населених пунктів Берестове Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка, Площанка Луганської області; Торське Донецької області), на Бахмутському та Авдіївському напрямках (із танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Верхньокам’янське, Бахмут, Бахмутське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Першотравневе Донецької області),

(із танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Верхньокам’янське, Бахмут, Бахмутське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Першотравневе Донецької області), на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйпільське, Чарівне Запорізької області; із авіації – у районі Вугледара),

(із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйпільське, Чарівне Запорізької області; із авіації – у районі Вугледара), на Криворізькому та Херсонському напрямках (із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Антонівка, Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та по самому Херсону).

Втрати РФ на 25 листопада 2022

особового складу ‒ близько 86 150 (+430),

танків ‒ 2 899 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 5 844 (+5),

артилерійських систем – 1 895 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 395,

засобів протиповітряної оборони ‒ 209,

літаків – 278,

гелікоптерів – 261,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 553 (+6),

крилатих ракет ‒ 531,

кораблів (катерів) ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4),

спеціальної техніки ‒ 163 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.