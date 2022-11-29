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Факти / Україна

Дефіцит потужності 30%: в Україні запроваджено обмеження споживання в усіх областях

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Дефіцит потужності 30%: в Україні запроваджено обмеження споживання в усіх областях
Фото: Depositphotos

Станом на 11:00 дефіцит потужності становить 30%, а виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні.

– Зростання дефіциту потужності викликане аварійними відключеннями блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов. Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни, – повідомили в Укренерго.

Також наголошується, що Укренерго доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки ж відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. Водночас обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

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– Нагадуємо, що ощадливе використання електроенергії допоможе менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аваріям, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою, – зазначають в Укренерго.

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