Дефіцит потужності 30%: в Україні запроваджено обмеження споживання в усіх областях

Листопад, 29 в 11:23

Станом на 11:00 дефіцит потужності становить 30%, а виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні.

– Зростання дефіциту потужності викликане аварійними відключеннями блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов. Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни, – повідомили в Укренерго.

Також наголошується, що Укренерго доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки ж відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. Водночас обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

– Нагадуємо, що ощадливе використання електроенергії допоможе менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аваріям, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою, – зазначають в Укренерго.