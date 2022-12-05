Ухвалити можуть вже 12 грудня: Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ

Грудень, 04 в 23:43

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти РФ, який можуть ухвалити вже за тиждень.

Про це у Twitter повідомив спеціальний кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк, який перебуває у Брюсселі.

– Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про 9 пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що Білорусь не потрапила під санкції (знову). Близько 180 назв у списку, спрямованих на банки, ЗМІ та технології, можливо, буде погоджено на зустрічі глав МЗС ЄС 12 грудня, – написав Джозвяк.

Нагадаємо, що останній пакет санкцій проти РФ було прийнято два місяці тому. Польща та країни Балтії, які надіслали свої проекти обмежень до Комісії кілька тижнів тому, закликали до швидкої роботи над наступним пакетом.

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Серед їхніх пропозицій є зокрема заборона на співпрацю в галузі ядерної енергетики, у технологічному секторі, заборона на експорт усіх безпілотників, включаючи цивільні та скорочення послуг. До списку також увійшли заборона на ввезення діамантів із Росії та продаж нерухомості росіянам.