Грудень, 05 в 14:48

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія наразі запускає ракети по території України з Каспійського та Чорного морів.

Про це Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону.

– Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація – це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж ж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені, – повідомив він.

Ігнат додав, що російські війська вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути й інші.

Зараз дивляться

– Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Вони можуть використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО, – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, по всій території України крім Кримського півострова оголошена повітряна тривога. Офіс президента, ДСНС та Очільники регіонів закликають українців бути обережними і не ігнорувати попередження через масовий ракетний обстріл РФ.