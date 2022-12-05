Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Стратегічна авіація та кораблі: Ігнат повідомив, звідки РФ зараз обстрілює Україну

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ракети
Фото: Depositphotos

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія наразі запускає ракети по території України з Каспійського та Чорного морів.

Про це Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону.

– Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація – це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж ж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені, – повідомив він.

Ігнат додав, що російські війська вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути й інші.

Зараз дивляться

– Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Вони можуть  використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО, – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, по всій території України крім Кримського півострова оголошена повітряна тривога. Офіс президента, ДСНС та Очільники регіонів закликають українців бути обережними і не ігнорувати попередження через масовий ракетний обстріл РФ.

Читайте
На Запоріжжі сталися вибухи, є загиблі

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка