Декабрь, 05 в 14:48

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия сейчас запускает ракеты по территории Украины из Каспийского и Черного морей.

Об этом Игнат сказал в эфире национального телемарафона.

– Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация – это район Волгодонская, а также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены, – сообщил он.

Игнатий добавил, что российские войска уже запустили первую волну ракет, но могут быть и другие.

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– Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько. Они могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО, – объяснил Игнат.

Напомним, по всей территории Украины, кроме Крымского полуострова, объявлена воздушная тревога. Офис президента, ГСЧС и Главы регионов призывают украинцев быть осторожными и не игнорировать предупреждения из-за массового ракетного обстрела РФ.