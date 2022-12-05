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Факты / Україна

Стратегическая авиация и корабли: Игнат сообщил, откуда РФ сейчас обстреливает Украину

Анастасия Гевко, редактор ленты
ракети
Фото: Depositphotos

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия сейчас запускает ракеты по территории Украины из Каспийского и Черного морей.

Об этом Игнат сказал в эфире национального телемарафона.

– Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация – это район Волгодонская, а также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены, – сообщил он.

Игнатий добавил, что российские войска уже запустили первую волну ракет, но могут быть и другие.

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– Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько. Они могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО, – объяснил Игнат.

Напомним, по всей территории Украины, кроме Крымского полуострова, объявлена воздушная тревога. Офис президента, ГСЧС и Главы регионов призывают украинцев быть осторожными и не игнорировать предупреждения из-за массового ракетного обстрела РФ.

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