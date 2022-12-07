Грудень, 07 в 15:59

Країни НАТО розглядають можливість залучити кошти з фонду, який раніше використовувався для підтримки сил безпеки Афганістану, для допомоги Україні. Про це із посиланням на п’ять джерел у країнах Заходу пише газета Politico.

Як зазначається, йдеться про надання нової підтримки вже найближчими тижнями.

Гроші, відомі як Цільовий фонд Афганської національної армії, використовувалися для оснащення та навчання військ. Київ звернувся до країн НАТО з проханням розглянути питання про перерозподіл частини з $3,4 млрд на підтримку їхніх зусиль у боротьбі з Росією, заявили два західні чиновники.

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Прагнення до перерозподілу афганських коштів здебільшого не викликає розбіжностей всередині альянсу, але вони виникають у міру того, як окремі країни стикаються зі зростаючою напругою всередині щодо того, який обсяг фінансування надати Україні, особливо у зв’язку з тим, що висока інфляція та зростання цін на енергоносії, особливо в Європі, викликають побоювання з приводу рецесії, що насувається.

Гроші з афганського цільового фонду могли б стати тимчасовим заходом – принаймні у короткостроковій перспективі. Це також могло б допомогти послабити напруженість всередині альянсу у вирішальний момент війни, коли єдність НАТО має ключове значення.

Принаймні одна країна вже взяла на себе зобов’язання використати частину пожертв афганського цільового фонду для України, тоді як для багатьох інших союзників це залишається предметом обговорення після того, як гроші будуть повернуті до національної скарбниці.

Зміни потреб на полі бою і непередбачуваність Володимира Путіна ускладнюють довгострокове планування допомоги Україні.

– Практично неможливо розрахувати фактичні потреби України як у військовій, так і гуманітарній допомозі, тому що характер війни дуже швидко змінюється, – сказав дослідник RAND по Росії та Східній Європі Семюел Чарап.

Однак він уточнив, що, зрештою, “кожна копійка допомагає” – і військовим, і громадянському суспільству.

Норвегія, яка на даний момент пожертвувала $30 млн в український фонд, у січні візьме на себе управління афганським фондом – головним чином у рамках бюрократичної процедури – щоб закрити його та допомогти контролювати повернення грошей окремим країнам.

Представник міністерства оборони заявив, що згідно із законом, 115 млн доларів США, виділені Осло для Афганістану, мають бути повернені до його національного бюджету, перш ніж їх можна буде перерозподілити.

Литва вже заявила про свій намір направити $2,8 млн, які вона має в афганському фонді, на допомогу Україні, як шляхом закупівлі обладнання для Києва, так і шляхом збільшення грошової маси НАТО в Україні.

Інші країни, з якими зв’язався Politico, наголосили, що незалежно від долі грошей трастового фонду вони готові робити внесок в Україну.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що в Гельсінкі все ще обговорюється доля пожертв країни в розмірі близько $19 млн в афганський фонд.

– У нас поки що не було жодних політичних переговорів про майбутнє цих грошей, але ми багато в чому допомагали Україні військовою допомогою, фінансово, і ми готові підтримувати Україну в майбутньому, – сказав він у кулуарах Форуму національної оборони Рейгана у Каліфорнії.

Він додав, що Фінляндія готує свій 11 пакет військової допомоги для України, і хоча ця країна не розкриває вміст пакетів, Кайкконен сказав, що “ми врахували, що наближається зима”.

Виступаючи перед журналістами на Рейганівському форумі, міністр армії Крістін Вормут заявила, що і США, і їхні союзники мають продовжувати вливати гроші та зброю в Україну як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.