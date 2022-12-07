Декабрь, 07 в 15:59

Страны НАТО рассматривают возможность задействовать средства из фонда, ранее использовавшегося для поддержки сил безопасности Афганистана, для помощи Украине. Об этом со ссылкой на пять источников в странах Запада пишет газета Politico.

Как отмечается, речь идет о предоставлении новой поддержки уже в ближайшие недели.

Деньги, известные как Целевой фонд Афганской национальной армии, использовались для оснащения и обучения войск. Киев обратился к странам НАТО с просьбой рассмотреть вопрос о перераспределении части из 3,4 миллиарда долларов на поддержку их усилий по борьбе с Россией, заявили два западных чиновника.

Сейчас смотрят

Все официальные лица попросили сохранить анонимность, чтобы более свободно говорить о внутренних дискуссиях в НАТО.

Стремление к перераспределению афганских средств в основном не вызывает разногласий внутри альянса, но они возникают по мере того, как отдельные страны сталкиваются с растущим напряжением внутри по поводу того, какой объем финансирования предоставить Украине, особенно в связи с тем, что высокая инфляция и рост цен на энергоносители, особенно в Европе, вызывают опасения по поводу надвигающейся рецессии.

Деньги из афганского целевого фонда могли бы стать временной мерой – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это также могло бы помочь ослабить напряженность внутри альянса в решающий момент войны – в то время, когда единство НАТО имеет ключевое значение.

По крайней мере одна страна уже взяла на себя обязательство использовать часть пожертвований афганского целевого фонда для Украины, в то время как для многих других союзников это остается предметом обсуждения после того, как деньги будут возвращены в национальную казну.

Меняющиеся потребности на поле боя и непредсказуемость Владимира Путина затрудняют долгосрочное планирование помощи Украине.

– Практически невозможно рассчитать фактические потребности Украины как в военной, так и в гуманитарной помощи, потому что характер войны очень быстро меняется, – сказал исследователь RAND по России и Восточной Европе Сэмюэл Чарап.

Однако он уточнил, что, в конечном итоге, “каждая копейка помогает” – и военным, и гражданскому обществу.

Норвегия, которая на данный момент пожертвовала 30 миллионов долларов в украинский фонд, в январе возьмет на себя управление афганским фондом – главным образом в рамках бюрократической процедуры, – чтобы закрыть его и помочь контролировать возврат денег отдельным странам.

Представитель министерства обороны заявил, что по закону 115 миллионов долларов США, выделенные Осло для Афганистана, должны быть возвращены в его национальный бюджет, прежде чем их можно будет перераспределить.

Литва уже заявила о своем намерении направить 2,8 миллиона долларов, которые у нее есть в афганском фонде, на помощь Украине, как путем закупки оборудования для Киева, так и путем увеличения денежной массы НАТО в Украине.

Другие страны, с которыми связался POLITICO, подчеркнули, что независимо от судьбы денег трастового фонда они готовы вносить вклад в Украину.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что в Хельсинки все еще обсуждается судьба пожертвований страны в размере около 19 миллионов долларов в афганский фонд

– У нас пока не было никаких политических переговоров о будущем этих денег, но мы во многом помогали Украине военной помощью, финансово, и мы готовы поддерживать Украину в будущем, – сказал он в кулуарах Форума национальной обороны Рейгана в Калифорнии.

Он добавил, что Финляндия готовит свой одиннадцатый пакет военной помощи для Украины, и, хотя эта страна не раскрывает содержание пакетов, Кайкконен сказал, что “мы учли, что приближается зима”.

Выступая перед журналистами на Рейгановском форуме, министр армии Кристин Вормут заявила, что и США, и их союзники должны продолжать вливать деньги и оружие в Украину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.