У Херсоні вдруге за ранок лунають вибухи

Грудень, 10 в 10:59

10 грудня в звільненому від російських окупантів Херсоні вдруге за ранок лунають вибухи.

Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.

Є інформація, що гучні звуки чутно й у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.

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До слова, повітряна тривога в регіоні нині не оголошена.

Сирени спрацювали в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та одному районі Кіровоградської області.

Луганська область залишається незмінною червоною на карті повітряних тривог із 4 квітня 2022 року.

За словами керівника обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, 10 грудня через удари РФ у частині Херсону зникла електроенергія.

Немає світла в центрі міста, у Шуменському мікрорайоні та селищі Степанівка.

Загалом через пошкодження ліній електроживлення без світла залишились 2 549 абонентів.

Ремонтні бригади енергетиків вже розпочали відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що вночі 10 грудня російські війська атакували Південь України 15 дронами-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.

Чотири безпілотники підрозділи Повітряного командування Південь Повітряних сил ЗСУ збили над Херсонською областю.

Ще стільки ж – над Миколаївською областю та два – над Одеською.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ярослав Янушевич