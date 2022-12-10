У Херсоні вдруге за ранок лунають вибухи
10 грудня в звільненому від російських окупантів Херсоні вдруге за ранок лунають вибухи.
Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.
Є інформація, що гучні звуки чутно й у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.
До слова, повітряна тривога в регіоні нині не оголошена.
Сирени спрацювали в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та одному районі Кіровоградської області.
Луганська область залишається незмінною червоною на карті повітряних тривог із 4 квітня 2022 року.
За словами керівника обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, 10 грудня через удари РФ у частині Херсону зникла електроенергія.
Немає світла в центрі міста, у Шуменському мікрорайоні та селищі Степанівка.
Загалом через пошкодження ліній електроживлення без світла залишились 2 549 абонентів.
Ремонтні бригади енергетиків вже розпочали відновлювальні роботи.
Нагадаємо, що вночі 10 грудня російські війська атакували Південь України 15 дронами-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.
Чотири безпілотники підрозділи Повітряного командування Південь Повітряних сил ЗСУ збили над Херсонською областю.
Ще стільки ж – над Миколаївською областю та два – над Одеською.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ярослав Янушевич