Грудень, 15 в 10:53

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні проти України сягнули 96 590 вбитими. Зокрема, за останню добу українські захисники знищили 590 російських військових.

Серед знищеної ворожої техніки, за даними Генштабу, ще п’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем та 27 безпілотників.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 15 грудня:

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особовий склад ‒ близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано;

танки ‒ 2 975 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 5 946 (+9);

артилерійські системи – 1 943 (+12);

РСЗВ – 406 (+2);

засоби ППО ‒ 211;

літаки – 281;

гелікоптери – 264;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27);

крилаті ракети ‒ 592;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 563 (+1);

спеціальна техніка ‒ 172 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Андрій Нєбитов