За сутки ВСУ уничтожили еще 590 российских оккупантов и 27 беспилотников
С начала полномасштабного вторжения потери России в войне против Украины достигли 96 590 убитыми. В частности, за последние сутки украинские защитники уничтожили 590 российских военных.
Среди уничтоженной вражеской техники, по данным Генштаба, еще пять танков, девять боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем и 27 беспилотников.
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 15 декабря:
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- личный состав – около 96 590 (+590) человек ликвидировано;
- танки – 2 975 (+5);
- боевые бронированные машины – 5 946 (+9);
- артиллерийские системы – 1 943 (+12);
- РСЗО – 406 (+2);
- средства ПВО – 211;
- самолеты – 281;
- вертолеты – 264;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 644 (+27);
- крылатые ракеты – 592;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 563 (+1);
- специальная техника – 172 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Андрій Нєбитов