Декабрь, 15 в 10:53

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне против Украины достигли 96 590 убитыми. В частности, за последние сутки украинские защитники уничтожили 590 российских военных.

Среди уничтоженной вражеской техники, по данным Генштаба, еще пять танков, девять боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем и 27 беспилотников.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 15 декабря:

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личный состав – около 96 590 (+590) человек ликвидировано;

танки – 2 975 (+5);

боевые бронированные машины – 5 946 (+9);

артиллерийские системы – 1 943 (+12);

РСЗО – 406 (+2);

средства ПВО – 211;

самолеты – 281;

вертолеты – 264;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 644 (+27);

крылатые ракеты – 592;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 563 (+1);

специальная техника – 172 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрій Нєбитов