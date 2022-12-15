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Факты / Україна

За сутки ВСУ уничтожили еще 590 российских оккупантов и 27 беспилотников

Валентина Летяк, редактор ленты
Атака дронами-камікадзе Києва 14 грудня 2022

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне против Украины достигли 96 590 убитыми. В частности, за последние сутки украинские защитники уничтожили 590 российских военных.

Среди уничтоженной вражеской техники, по данным Генштаба, еще пять танков, девять боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем и 27 беспилотников.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 15 декабря:

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  • личный состав – около 96 590 (+590) человек ликвидировано;
  • танки – 2 975 (+5);
  • боевые бронированные машины – 5 946 (+9);
  • артиллерийские системы – 1 943 (+12);
  • РСЗО – 406 (+2);
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 644 (+27);
  • крылатые ракеты – 592;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 563 (+1);
  • специальная техника – 172 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрій Нєбитов

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