Грудень, 16 в 20:47

У Росії вистачить ракет ще на декілька масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 16 грудня.

Він подякував українськи захисникам неба з Повітряних сил, а також українським зенітникам та розвідникам, в результаті дій яких вдалось збити 60 російських ракет

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За словами президента, сьогодні відзначилися всі повітряні командування – Центр, Південь, Схід та Захід.

– Особливо результативними були бійці 96 зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Я дякую вам, воїни, – сказав Зеленський.

Втім президент додав, що атаки росіян все ж змогли завдати ударів.

– Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх “іздєлій” досягала призначених цілей. Всі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика та об’єкти теплопостачання, – заявив він.

Володимир Зеленський припустив, що внаслідок цієї війни сенс слова “терор” для більшості людей світу буде асоціюватися передусім з подібними діями Росії.

Президент розповів, що у Кривому Розі весь день тривав розбір завалів житлового будинку, у який влучила одна з російських ракет.

– У переліку загиблих на цей час – троє. Мої співчуття всім рідним… Іще понад десять людей поранені, зокрема діти. Усім надається допомога, – повідомив Зеленський.

Український лідер пояснив, що аварійні відключення електрики були застосовані сьогодні по всій країні – у більшості міст і регіонів.

Зокрема, у Києві та 14 областях внаслідок відключень енергії зупинилося водопостачання.

– Наші енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання. На це потрібен час. Але це буде, – запевнив він.

Зеленський закликав усіх українців проявити терпіння. Водночас він попросив представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності.

– Будь ласка, активніше співпрацюйте з бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи Пунктів незламності, – сказав він.

Президент також закликав усіх, хто має можливість, подбати про тих, кому найскладніше.

– Про літніх людей, родини з дітьми, переселенців із районів бойових дій чи з окупованої території. Якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте, – сказав він.

Зеленський наголосив, що росіянам ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Та це нічого не змінить у розстановці сил у війні.

Президент також додав, що хоч Євросоюз і затвердив дев’ятий пакет санкцій проти Росії за війну, але це, “очевидно, не останній” санкційний пакет. За його словами, тиск на РФ потрібно посилювати.

– Будемо працювати із Єврокомісією, з лідерами країн ЄС, із громадськістю Європи, щоб і наявна санкційна політика працювала на закінчення війни й не давала Росії неправильних сигналів – що нібито хтось готовий послаблювати тиск, – заявив український лідер.

Він подякував 17 окремій танковій бригаді та 46 окремій аеромобільній бригаді за героїчний спротив намаганням російських найманців атакувати Бахмутський напрямок.

Зокрема, президент закликав партнерів України знайти можливість надати Україні надійний щит ППО, який врятує життя людей.