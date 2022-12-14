Грудень, 14 в 13:12

Верховна Рада виконала всі рекомендації Європейської комісії із зони відповідальності парламенту, які необхідні для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Можна з упевненістю сказати, що Верховна Рада України виконала свою частину роботи та ухвалила усі необхідні системні законопроєкти для виконання рекомендацій Єврокомісії, — сказав він.

Голова ВР також нагадав усі закони та необхідні рішення, які були ухвалені парламентом за останні майже шість місяців від отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

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Зокрема, йдеться про закони:

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах

Про медіа

Про національні меншини (спільноти)

Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу

Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму

Про внесення змін до Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Окрім того, законодавство адаптовано до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.

Також Верховна Рада України обрала за своєю квотою членами Вищої ради правосуддя двох кандидатів.

23 червня Україні надали статус кандидата на членство в ЄС.