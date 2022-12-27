Наслідки вибухів на аеродромі в Енгельсі та підготовка РФ до нового удару: 307-й день війни (онлайн)
Внаслідок вибухів на російському аеродрому в Енгельсі пошкоджено щонайменше два стратегічні бомбардувальники.
За словами Зеленського, на Донеччині окупанти витрачають всі доступні їм ресурси, однак ситуація залишається важкою.
РК Patriot будуть в Україні менш як за пів року, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
Українці зможуть відсвяткувати Новий рік без відключення електроенергії, якщо російські окупанти не завдадуть нових ударів по енергетичній інфраструктурі.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
– Є таке відчуття, що росіяни не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди, – зазначив Галущенко.
У понеділок, 26 грудня, російські окупанти планували завдати нового масованого удару по території України.
Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у програмі Фейгін Live, коментуючи вибухи на російському аеродромі Енгельс-2.
– Чомусь вкотре не пощастило авіабазі в Енгельсі. 10 літачків відлетіло ховатися на інші авіабази від гріха подалі. Тож, і не відбувся удар. Але він був готовий сьогодні, – сказав він.