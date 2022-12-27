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Українці зможуть відсвяткувати Новий рік без відключення електроенергії, якщо російські окупанти не завдадуть нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.