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Валентина Чорна |
Наслідки вибухів на аеродромі в Енгельсі та підготовка РФ до нового удару: 307-й день війни (онлайн)

Наслідки вибухів на аеродромі в Енгельсі та підготовка РФ до нового удару: 307-й день війни (онлайн)

Внаслідок вибухів на російському аеродрому в Енгельсі пошкоджено щонайменше два стратегічні бомбардувальники.

За словами Зеленського, на Донеччині окупанти витрачають всі доступні їм ресурси, однак ситуація залишається важкою.

РК Patriot будуть в Україні менш як за пів року, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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00:53 - 27 грудня

Українці зможуть відсвяткувати Новий рік без відключення електроенергії, якщо російські окупанти не завдадуть нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

– Є таке відчуття, що росіяни не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди, – зазначив Галущенко.

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00:40 - 27 грудня

У понеділок, 26 грудня, російські окупанти планували завдати нового масованого удару по території України.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у програмі Фейгін Live, коментуючи вибухи на російському аеродромі Енгельс-2.

– Чомусь вкотре не пощастило авіабазі в Енгельсі. 10 літачків відлетіло ховатися на інші авіабази від гріха подалі. Тож, і не відбувся удар. Але він був готовий сьогодні, – сказав він.

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