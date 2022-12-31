Грудень, 31 в 17:00

Уже в січні-лютому 2023 року може відбутися наступальна операція Збройних сил Україні, яка призведе до капітуляції РФ.

Таку думку висловив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський в ексклюзивному інтерв’ю ведучій програми Факти ICTV Анастасії Мазур.

За його оцінками, слабке місце в обороні російських окупаційних військ – це лінія Мелітополь-Бердянськ (Запорізька область).

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– Коли підмерзне ґрунт, буде можливість для наступу. Тобто час для активних бойових дій – січень-лютий… В української армії є ініціатива, є дуже слабке місце в російській обороні. Це лінія Мелітополь-Бердянськ з перспективою створення величезного котла, – зазначив Піонтковський.

На його думку, якщо Україна отримає озброєння, потребу в якому нещодавно озвучив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські воїни матимуть дуже серйозні шанси здійснити такий наступ. І він “вирішить результат війни”.

Йдеться про 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць. Саме про такі потреби для наступальної операції розповідав Залужний в інтерв’ю The Economist.

Піонтковський вважає, що січень-лютий 2023 року будуть вирішальними місяцями у війні, оскільки вони підходять для наступальної операції. Він зазначив, що вважає наступ ЗСУ базовим сценарієм розвитку війни в 2023 році.

– Я вважаю базовим сценарієм наступ української армії танками, бронетранспортерами, гаубицями, літаками в січні-лютому. Успішний наступ, який призведе до капітуляції РФ, – наголосив Піонтковський.

Він додав, що зараз зростає технічна перевага української армії. А терміни перемоги України залежать від поставок зброї західними союзниками, насамперед Сполученими Штатами.

– Підсумок року полягає в тому, що Україна перемогла. А час, момент цієї перемоги залежить від масштабу тієї допомоги, яку насамперед США готові надати Україні, – заявив Піонтковський.

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прогнозував, що РФ взимку не зможе переломити ситуацію на фронті на свою користь, оскільки її війська перебувають у глухому куті.