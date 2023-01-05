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Факти / Світ

Філософія “не провокувати Росію” не працює, треба одразу давати здачі – Резніков

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
олексій резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк, що філософія “не провокувати Росію” не працює – росіянам потрібно миттєво давати здачі. 

– Вона не спрацювала у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, у 2014 – коли вони окупували Крим, частину Донецької і Луганської областей. Це не працює, їм треба давати здачі – одразу і внахлест, тоді вони чітко розуміють. Вони так виховані, – підкреслив міністр.

Він також розповів, що саме попросив би у західних партнерів у першу чергу, щоб Україна успішно могла продовжувати боротьбу. 

– Це танки, винищувачі, ATACMS для уражень на 300 км, більше систем ППО і ракет для них, більше бронетехніки, – перерахував Олексій Резніков.

Він також підкреслив, що українські льотчики здатні в найкоротші строки навчитись ефективно літати на нових винищувачах та ефективно захищати небо.

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– Панування російської військової авіації в українському небі немає. Це ознака того, як воюють наші льотчики, в тому числі, – сказав очільник Міноборони.

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