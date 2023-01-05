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Факты / Світ

Философия “не провоцировать Россию” не работает, нужно сразу давать сдачи – Резников

Анастасия Гевко, редактор ленты
олексій резніков

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк, что философия “не провоцировать Россию” не работает – россиянам нужно мгновенно давать сдачи.

– Она не сработала в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, в 2014 – когда они оккупировали Крым, часть Донецкой и Луганской областей. Это не работает, им нужно давать сдачи – сразу и внахлест, тогда они четко понимают. Они так воспитаны, – подчеркнул министр.

Он также рассказал, что именно попросил бы у западных партнеров в первую очередь, чтобы Украина успешно могла продолжать борьбу.

– Это танки, истребители, ATACMS для поражений на 300 км, больше систем ПВО и ракет для них, больше бронетехники, – перечислил Алексей Резников.

Он также подчеркнул, что украинские летчики способны в кратчайшие сроки научиться эффективно летать на новых истребителях и эффективно защищать небо.

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