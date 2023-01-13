Кулеба повідомив, скільки танків Leopard хоче отримати Україна

Січень, 13 в 21:57

Україна хоче зібрати танкову бригаду із Leopard. Вже п’ять країн готові передати їх ЗСУ, але поки що чекають на остаточне вирішення питань з Німеччиною.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з телеведучим ICTV Вадимом Карп’яком.

– Наша мета – зібрати танкову бригаду з Леопардів. Це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є в багатьох європейських арміях. Тому можна там трішки взяти, тут трішки взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні задачі, і наша амбітна задача – в рамках танкової коаліції зібрати бригаду, – заявив він.

За словами міністра, він знає вже п’ять країн, які готові передати Україні танки Leopard.

Зараз дивляться

– Я знаю ще принаймні три країни (крім Польщі та Фінляндії, – Ред.), які готові це зробити, але поки що не говорять, бо чекають підтримки Німеччини. Тому маємо вже п’ять країн, які готові передавати, але чекають на остаточне вирішення питань з Німеччиною, – наголосив він.

Також Кулеба впевнений, що зрештою Німеччина погодиться на передачу танків ЗСУ.