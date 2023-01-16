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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Бої за Соледар та розбирання завалів у Дніпрі: що відбувається на 327-й день війни (онлайн)

Бої за Соледар та розбирання завалів у Дніпрі: що відбувається на 327-й день війни (онлайн)

Гендиректор Yasno каже, що українці мають бути готовими до тривалих відключень.

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 осіб, пов’язаних з підтримкою війни РФ проти України.

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі наразі відомо про 30 загиблих і 75 постраждалих, серед важких є 9-річна дівчинка. Завали продовжують розбирати.

OSINT-розслідувачі з проєкту Molfar оприлюднили дані про 44 росіян, причетних до ракетного удару в Дніпрі.

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00:28 - 16 січня

Експосол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado.

Про це він написав ввечері 15 січня у Twitter.

– У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації та замінені F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не поставити ці Торнадо в Україну, Бундесканцлер? – написав Мельник.

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