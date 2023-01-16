Росія перекинула до Білорусі вісім російських винищувачів і чотири вантажні літаки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бої за Соледар все ще тривають. Вона нагадала про відповідальність за розголошення інформації про розташування та переміщення військовослужбовців ЗСУ.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що за добу поблизу Соледара та Бахмута відбулися 32 важкі бої.