Бої за Соледар та розбирання завалів у Дніпрі: що відбувається на 327-й день війни (онлайн)
Гендиректор Yasno каже, що українці мають бути готовими до тривалих відключень.
Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 осіб, пов’язаних з підтримкою війни РФ проти України.
Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі наразі відомо про 30 загиблих і 75 постраждалих, серед важких є 9-річна дівчинка. Завали продовжують розбирати.
OSINT-розслідувачі з проєкту Molfar оприлюднили дані про 44 росіян, причетних до ракетного удару в Дніпрі.
<1>