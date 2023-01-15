Січень, 15 в 21:00

Російські окупанти 14 січня вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд, люди опинилися під завалами. Рятувальні операції тривають й досі.

Кількість загиблих внаслідок удару по будинку в Дніпрі зросла до 30 осіб, серед яких 15-річна дівчина.

З-під завалів вдалося врятувати 39 людей. Залишається невідомою доля більше 30 осіб, які могли б бути в будинку під час російської атаки.

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Оновлено о 17:35.

Глава ОВА Валентин Резніченко заявив, що ворожа ракета вбила 29 людей. 73 – поранені, 30 з них у лікарні, 12 – важкі.

Оновлено о 15:27.

– Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих, – написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Оновлено о 14:17. Після влучання російської крилатої ракети Х-22 в багатоповерхівку Дніпра травмовано 72 осіб, серед них 13 дітей.

Вдалось врятувати 39 осіб, зокрема шістьох неповнолітніх.

Ще 43 людей на цей час є безвісти зниклими.

Оновлено о 12:26. Близько опівдня з-під завалів дістали жінку.

Сотні пошкоджених квартир, десятки загиблих – що відомо про удар РФ по Дніпру 14 січня / 4 фотографии

Загалом врятовано вже 39 осіб, із них шестеро – діти.

За останніми даними, серед понад семи десятків постраждалих – 13 дітей.

Під завалами досі шукають 40 осіб, а також продовжують ліквідовувати пожежу.

Із місця обстрілу станом на цю годину вивезено орієнтовно 3 780 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Оновлено о 10:05. Про 21 жертву ракетного удару станом на 10:00 повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Оновлено о 09:13. Поліція та Держслужба з надзвичайних ситуацій продовжують шукати щонайменше 37 зниклих безвісти.

За даними на цю хвилину, російська ракета знищила 72 квартири. Ще 164 пошкоджено.

– Зараз потрібно переселити мешканців щонайменше 236 квартир. Це понад 400 людей, які жили в цьому будинку та поруч, – зазначає заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

До пошуково-рятуальних робіт залучено 530 осіб та 144 одиниці техніки.

На місці працюють рятувальники, поліція та волонтери.

Оновлено о 08:52. Оновлені дані станом на цю хвилину повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

– 20 невинних жертв, – коротко написав у Facebook останні відомості очільник ОВА.

Оновлено 07:29.

– На ранок маємо 18 людей, вбитих російською ракетою у власному будинку в Дніпрі. 73 – поранені. Понад 40 із них – у лікарнях, четверо – у реанiмацiї у важкому стані, – повідомив дані станом на 07:25 15 січня керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Невідомою залишається доля ще понад 40 людей.

За попередньою інформацією, суботній ворожий удар по житловому будинку в Дніпрі зруйнував 72 квартири та понівечив ще понад 230.

Спецслужби вже вивезли майже 3,5 тис. тонн уламкiв після демонтажу зруйнованих конструкцій будинку.

Оновлено о 07:11. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, вдалось врятувати 38 осіб, із них шестеро – неповнолітні.

Поранено 73 особи, серед них 14 – діти.

О 07:00 має відбутись ротація особового складу рятувальників, які досі шукають людей під уламками будинку та ліквідовують три незначні осередки тління в завалах.

Поряд із зруйнованим будинком ДСНС встановила чотири намети, а волонтери – ще один.

Психологи надають допомогу 40 постраждалим.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки.

Сотні пошкоджених квартир, десятки загиблих – що відомо про удар РФ по Дніпру 14 січня / 6 фотографий

Крім того, на місці працюють чотири кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС із міста Ромни.

На допомогу прибули також 20 рятувальників та чотири одиниці техніки зі столиці.

Нагадаємо, що в багатоповерхівку в Дніпрі по вул. Набережна Перемоги влучила одна з крилатих ракет Х-22, яку росіяни запустили з району Курської області близько 15:30 14 січня.

Сили оборони не могли збити ворожий снаряд через відсутність необхідних засобів, здатних на це.

Перехоплювати такі повітряні цілі здатні, зокрема, зенітні ракетні комплекси Patriot PAC-3 чи SAMP-T, які в перспективі можуть надати Україні західні партнери.

Ще о 02.50 15 січня кількість жертв становила 14 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 326-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко, ДСНС України

Фото: Валентин Резніченко, ДСНС України