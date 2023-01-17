Прикордонники вибили взвод окупантів з Бахмута

Січень, 17 в 15:54

Українські захисники вибили взвод військ РФ з Бахмута Донецької області. Ворог під прикриттям артилерії намагався штурмом атакувати передові позиції наших військових.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

– Оборонці кордону відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Також, завдяки вогневій підтримці від Сил оборони, прикордонникам вдалося вибити окупантів, – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що втрати росіян – 12 мертвих та близько 17 поранених.

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Раніше у Генштабі повідомляли, що Бахмут і Соледар є головними цілями військ РФ, а їхня мета – захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону