Прикордонники вибили взвод окупантів з Бахмута
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники вибили взвод військ РФ з Бахмута Донецької області. Ворог під прикриттям артилерії намагався штурмом атакувати передові позиції наших військових.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
– Оборонці кордону відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Також, завдяки вогневій підтримці від Сил оборони, прикордонникам вдалося вибити окупантів, – йдеться в повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що втрати росіян – 12 мертвих та близько 17 поранених.
Зараз дивляться
Раніше у Генштабі повідомляли, що Бахмут і Соледар є головними цілями військ РФ, а їхня мета – захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону