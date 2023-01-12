Січень, 12 в 21:12

Окупаційні війська РФ намагаються оточити та захопити Соледар у Донецькій області, зламавши оборону українських захисників зі Збройних сил.

Битва за Бахмут і Соледар є головними зусиллями російських окупантів, метою яких спроба захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Контроль над містом означає доступ до автошляху Т 0513, що пролягає територією Краматорського та Бахмутського районів через Лиман — Сіверськ — Бахмут та окуповану Горлівку. Зокрема, зазначена траса є логістичним шляхом для постачань у Бахмут, що знаходиться на південь від Соледару.

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Сам Соледар має низку укріплених районів та заводи, де добувають сіль, тому місто має стратегічне значення для ворога, враховуючи їх наміри захопити Донецьку область.

Яка поточна ситуація у Бахмуті та Соледарі Донецької області на вечір 12 січня – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Що кажуть ЗСУ та влада України

Наразі у місті тривають запеклі бої. Напередодні повідомлялось, що українські Сили спеціальних операцій, артилеристи та ракетники ліквідували понад 100 окупантів у районі Соледара Донецької області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що попри кровопролитні бої, захисники Соледару продовжують тримати оборону міста, а ворог має багато втрат.

– Противник продовжує наступ в районі Соледару. Мета ворога – прорвати оборону наших військ і захопити місто, – повідомила вона.

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За словами Маляр, з боку росіян також продовжуються спроби оточити Бахмут. Для цього ворог використовує загони найманців з приватної військової компанії Вагнера та регулярні війська ЗС РФ.

Раніше представник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий казав, що українські воїни у боротьбі з окупантами намагаються максимально виснажити росіян біля Соледара, аби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

За його словами, росіянам потрібно демонструвати хоч якийсь успіх, бо нині вони потерпають від системних ударів по інфраструктурі та логістиці.

– Інакше кажучи, вони зазнають втрат перед внутрішньою аудиторією, а ще більше – перед зовнішньою, – пояснив Сергій Череватий.

Речник Східного угруповання військ каже, що ворог залучив до боїв за Соледар Донецької області найбільш підготовлені підрозділи ПВК Вагнера.

Українське військове командування моніторить ситуацію на цьому напрямку, щоб ухвалити рішення, яке допоможе укріпити оборону міста без великих втрат особового складу та контратакувати ворожий наступ, додав він.

Військові з 46-ї окремої аеромобільної бригади (ОАеМБр) (стара назва – 46-а десантно-штурмова бригада), які боронять місто, спростували заяви росіян про своє оточення і запевняють, що окупанти не знають реальної обстановки.

– Наразі різні підрозділи бригади самостійно ведуть бої на околиці і центрі міста. У важких умовах. Під постійним вогневим впливом артилерії. Саме в наших підрозділах немає випадків оточення і здачі в полон, – повідомили військові.

За їх словами, зараз обстановка в Соледарі Донецької області включає практично повну відсутність зв’язку, а українські підрозділи ведуть бої самостійно. Зокрема, військові кажуть, що усі проблеми з постачанням вирішують за рахунок трофеїв, які отримують від окупантів.

Згодом бійці з 46-ї ОАеМБр заявили, що росіяни “дуже добре вміють бігати у зворотний бік”.

– Працюємо. Проводимо контратаки. Після кількох днів відступу є навіть невелике просування вперед. Обстановка: 1. Залізнична станція наша. 2. Рудник наш. 3. Чекаємо на допомогу, – написали вони.

Президент Володимир Зеленський 12 січня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де окрему увагу було приділено боям у Соледарі та Бахмуті.

– Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно, – сказав український лідер.

Члени Ставки також обговорили зміцнення Сил оборони технікою та озброєнням, які надходять від партнерів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що президент Зеленський особисто керує питанням щодо постачання озброєння на східні напрямки фронту.

У Соледарі Донецької області станом на зараз знаходиться понад 500 цивільних осіб. За словами очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, всі люди, які мали бажання виїхати із Соледару до найбільш гарячого періоду, мали змогу це зробити.

– Наразі у Соледарі залишається 559 людей… У тому числі, це 15 дітей. Це люди, які до 5 січня мали можливість евакуйовуватись. Люди, які до того, як місто було закрито у зв’язку з атаками ворога, не мали жодного бажання виїжджати, – пояснив Кириленко.

Радник Офісу президента Олексій Арестович каже, що загарбники з армії РФ мають вогневий контроль траси Бахмут – Соледар у Донецькій області. Це, за його словами, ускладнює постачання до міста, оскільки ворог може обстрілювати автомобілі, які проїжджають автошляхом.

Крім того, Арестович заявив, що східні околиці Соледару знаходяться під контролем окупантів.

Що кажуть російські окупанти

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин каже, що за останні дні його найманці захопили територію Соледара та оточили місто, а у районах всередині точаться бої.

За словами Пригожина від 9 січня, нібито “виключно підрозділи ПВК Вагнера” воюють у боях за Соледар Донецької області. Кухар Путіна, як ще називають Пригожина, також казав, що його найманці ведуть бої за будівлю міської адміністрації Соледару.

Натомість російський воєнний злочинець та колишній співробітник ФСБ РФ Ігор Стрєлков (Гіркін) визнав, що Соледар наразі знаходиться під контролем України.

Що кажуть на Заході

Інститут вивчення війни (ISW), розташований у Сполучених Штатах, пише, що ватажок вагнерівців Пригожин намагається виставити “успіхи” у Соледарі, щоб зміцнити репутацію своєї ПВК серед російської авдиторії.

Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що станом на вечір 11 січня він не може підтвердити заяви росіян про “взяття” Соледара.

За його словами, українські Збройні сили контролюють місто, але там точаться “дуже динамічні бої”, а контроль над районами Соледару Донецької області переходить з одних рук в інші в умовах жорсткої боротьби.

Водночас британське Міністерство оборони заявило, що військове керівництво росіян використовує у боях під Соледаром та в районі Кремінної десантників з регулярних військ ЗС РФ, які восени втекли з-під Херсону.

Фото: Maxar Technologies