Пограничники выбили взвод окупантов из Бахмута

Январь, 17 в 15:54

Украинские защитники выбили взвод войск РФ из Бахмута Донецкой области. Враг под прикрытием артиллерии пытался атаковать штурмом передовые позиции наших военных.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

– Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Также благодаря огневой поддержке от Сил обороны пограничникам удалось выбить оккупантов, — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что потери россиян – 12 мертвых и около 17 раненых.

Сейчас смотрят

Ранее в Генштабе сообщали, что Бахмут и Соледар являются главными целями войск РФ, а их намерение – захват Донецкой области в пределах административной границы.