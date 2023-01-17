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Факты / Україна

Пограничники выбили взвод окупантов из Бахмута

Бедрак Виктория, редактор ленты
Пограничники выбили взвод окупантов из Бахмута
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники выбили взвод войск РФ из Бахмута Донецкой области. Враг под прикрытием артиллерии пытался атаковать штурмом передовые позиции наших военных.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

– Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Также благодаря огневой поддержке от Сил обороны пограничникам удалось выбить оккупантов, — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что потери россиян – 12 мертвых и около 17 раненых.

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Ранее в Генштабе сообщали, что Бахмут и Соледар являются главными целями войск РФ, а их намерение – захват Донецкой области в пределах административной границы.

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