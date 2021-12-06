Верховний Суд залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича, згідно з яким йому призначили 13 років позбавлення волі.

Таке рішенням Верховний Суд ухвалив 6 грудня після розгляду скарги захисту Януковича по суті.

Цього ж дня Верховний Суд відмовив адвокатам екс-президента у відкликанні захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.

Інформацію про те, що Янукович вирішив відкликати своїх захисників від участі в розгляді касацій на вирок суду у справі про держзраду, повідомив один із його представників Віталій Сердюк.

– Віктор Янукович сьогодні відкликав своїх адвокатів від участі в процесі у Верховному Суді через неможливість забезпечення його права на захист. В умовах, створених Верховним Судом, ми не можемо забезпечити нашому клієнту повноцінного права на захист. Тому він ухвалив рішення відкликати адвокатів Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка, Андріану Фозекош, Богдана Біленка, Олександра Горошинського та Олександра Байдика від участі у справі про втрату Криму, – написав Віталій Сердюк.

За його словами, протягом усього процесу захист мав намір організувати участь Януковича в судових засіданнях в порядку міжнародної правової допомоги.

– Таким чином, через відсутність у нас можливості забезпечити право на захист, клієнт відкликає нас від участі у справі про втрату Криму і доручає сконцентруватися на роботі в міжнародних інституціях, зокрема до ЄСПЛ, а також на справах, пов’язаних з подіями на Майдані, – зазначив адвокат.

Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації 24 січня 2019 року.

Тоді суду знадобилося майже вісім годин, щоб оголосити вирок.

Залишив у силі вирок Оболонського райсуду в жовтні 2020 року й Київський апеляційний суд.

Після цього Віктор Янукович та його захист оскаржили у Верховному суді рішення Київського апеляційного суду.

Джерело: Верховний Суд, Віталій Сердюк