Тупицький та низка суддів мали легітимізувати Януковича в Україні – голова РНБО
Фото: УНІАН
Ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький та низка інших суддів мали легітимізувати колишнього президента Віктора Януковича в Україні.
Про це в інтерв’ю 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Така інформація була відома ще на початку повномасштабного вторнення Росії на територію України.
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Віктора Януковича привезли в Білорусь, щоб потім, у захопленому Києві, оголосити “президентом України”.