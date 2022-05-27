Травень, 27 в 6:58

Ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький та низка інших суддів мали легітимізувати колишнього президента Віктора Януковича в Україні.

Про це в інтерв’ю 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Така інформація була відома ще на початку повномасштабного вторнення Росії на територію України.

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Віктора Януковича привезли в Білорусь, щоб потім, у захопленому Києві, оголосити “президентом України”.