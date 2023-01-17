У Краматорську прогриміли два вибухи

Січень, 17 в 6:37

Уночі 17 січня в Краматорську Донецької області прогриміли вибухи.

Сталось це після опівночі.

Місцеві жителі нарахували щонайменше два вибухи.

Зараз дивляться

Чимало людей зауважили, що перед гучними звуками в місті зникло світло.

Офіційних коментарів від обласної влади поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.