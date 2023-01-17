У Краматорську прогриміли два вибухи
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Фото: Depositphotos
Уночі 17 січня в Краматорську Донецької області прогриміли вибухи.
Сталось це після опівночі.
Місцеві жителі нарахували щонайменше два вибухи.
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Чимало людей зауважили, що перед гучними звуками в місті зникло світло.
Офіційних коментарів від обласної влади поки не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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