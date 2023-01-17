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Факти / Україна

У Краматорську прогриміли два вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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У Краматорську прогриміли два вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 17 січня в Краматорську Донецької області прогриміли вибухи.

Сталось це після опівночі.

Місцеві жителі нарахували щонайменше два вибухи.

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Чимало людей зауважили, що перед гучними звуками в місті зникло світло.

Офіційних коментарів від обласної влади поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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