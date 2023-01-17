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Факты / Україна

В Краматорске прогремели два взрыва

Татьяна Забожко, редактор ленты
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В Краматорске прогремели два взрыва
Фото: Depositphotos

Ночью 17 января в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Произошло это после полуночи.

Местные жители насчитали по меньшей мере два взрыва.

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Многие отметили, что перед громкими звуками в городе исчез свет.

Официальных комментариев от областных властей пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 328-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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