В Краматорске прогремели два взрыва
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Ночью 17 января в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.
Произошло это после полуночи.
Местные жители насчитали по меньшей мере два взрыва.
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Многие отметили, что перед громкими звуками в городе исчез свет.
Официальных комментариев от областных властей пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 328-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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