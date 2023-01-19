Знищені ще 760 окупантів, вертоліт і танки: втрати РФ на 19 січня

Січень, 19 в 8:01

Напередодні українські захисники знищили ще 760 російських окупантів.

Станом на 330-ту добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився вже на понад 118,5 тис.

Як наголосили в Генеральному штабі Збройних сил України, 18 січня українські захисники приземлили ворожий гелікоптер Ка-52.

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Знищено було також безпілотник Мерлін-ВР та ще п’ять БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Недорахувалися напередодні окупанти, крім того, шість танків, 10 бойових броньованих машин, 14 одиниць артилерійських систем та сім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Втрати РФ на 19 січня 2023

особового складу ‒ близько 118 530 (+760),

танків ‒ 3 136 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 6 235 (+10),

артилерійських систем – 2 122 (+14),

реактивних систем залпового вогню – 442,

засобів протиповітряної оборони ‒ 220,

літаків – 287,

гелікоптерів – 277 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 882 (+6),

крилатих ракет ‒ 749,

кораблів (катерів) ‒ 17,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 896 (+7),

спеціальної техніки ‒ 190.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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