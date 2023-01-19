Знищені ще 760 окупантів, вертоліт і танки: втрати РФ на 19 січня
Напередодні українські захисники знищили ще 760 російських окупантів.
Станом на 330-ту добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився вже на понад 118,5 тис.
Як наголосили в Генеральному штабі Збройних сил України, 18 січня українські захисники приземлили ворожий гелікоптер Ка-52.
Знищено було також безпілотник Мерлін-ВР та ще п’ять БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Недорахувалися напередодні окупанти, крім того, шість танків, 10 бойових броньованих машин, 14 одиниць артилерійських систем та сім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Втрати РФ на 19 січня 2023
- особового складу ‒ близько 118 530 (+760),
- танків ‒ 3 136 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 6 235 (+10),
- артилерійських систем – 2 122 (+14),
- реактивних систем залпового вогню – 442,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 220,
- літаків – 287,
- гелікоптерів – 277 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 882 (+6),
- крилатих ракет ‒ 749,
- кораблів (катерів) ‒ 17,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 896 (+7),
- спеціальної техніки ‒ 190.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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