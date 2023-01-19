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Факти / Україна

Знищені ще 760 окупантів, вертоліт і танки: втрати РФ на 19 січня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищені ще 760 окупантів, вертоліт і танки: втрати РФ на 19 січня
Фото: Depositphotos

Напередодні українські захисники знищили ще 760 російських окупантів.

Станом на 330-ту добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився вже на понад 118,5 тис.

Як наголосили в Генеральному штабі Збройних сил України, 18 січня українські захисники приземлили ворожий гелікоптер Ка-52.

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Знищено було також безпілотник Мерлін-ВР та ще п’ять БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Недорахувалися напередодні окупанти, крім того, шість танків, 10 бойових броньованих машин, 14 одиниць артилерійських систем та сім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Втрати РФ на 19 січня 2023

  • особового складу ‒ близько 118 530 (+760),
  • танків ‒ 3 136 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 235 (+10),
  • артилерійських систем – 2 122 (+14),
  • реактивних систем залпового вогню – 442,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 220,
  • літаків – 287,
  • гелікоптерів – 277 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 882 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 749,
  • кораблів (катерів) ‒ 17,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 896 (+7),
  • спеціальної техніки ‒ 190.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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