Январь, 19 в 8:01

Накануне украинские защитники уничтожили еще 760 российских оккупантов.

По состоянию на 330-е сутки полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился уже более чем на 118,5 тыс.

Как отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, 18 января украинские защитники приземлили вражеский вертолет Ка-52.

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Уничтожен также беспилотник Мерлин-ВР и еще пять БПЛА оперативно-тактического уровня.

Недосчитались накануне оккупанты, кроме того, шесть танков, 10 боевых бронированных машин, 14 единиц артиллерийских систем и семь единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Потери РФ на 19 января 2023

личного состава – около 118 530 (+760),

танков ‒ 3 136 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 6 235 (+10),

артиллерийских систем – 2 122 (+14),

реактивных систем залпового огня – 442,

средств противовоздушной обороны ‒ 220,

самолетов – 287,

вертолетов – 277 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 882 (+6),

крылатых ракет ‒ 749,

кораблей (катеров) ‒ 17,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 896 (+7),

специальной техники – 190.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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