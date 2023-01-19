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Факты / Україна

Уничтожены еще 760 оккупантов, вертолет и танки: потери РФ на 19 января

Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтожены еще 760 оккупантов, вертолет и танки: потери РФ на 19 января
Фото: Depositphotos

Накануне украинские защитники уничтожили еще 760 российских оккупантов.

По состоянию на 330-е сутки полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился уже более чем на 118,5 тыс.

Как отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, 18 января украинские защитники приземлили вражеский вертолет Ка-52.

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Уничтожен также беспилотник Мерлин-ВР и еще пять БПЛА оперативно-тактического уровня.

Недосчитались накануне оккупанты, кроме того, шесть танков, 10 боевых бронированных машин, 14 единиц артиллерийских систем и семь единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Потери РФ на 19 января 2023

  • личного состава – около 118 530 (+760),
  • танков ‒ 3 136 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 235 (+10),
  • артиллерийских систем – 2 122 (+14),
  • реактивных систем залпового огня – 442,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 220,
  • самолетов – 287,
  • вертолетов – 277 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 882 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 749,
  • кораблей (катеров) ‒ 17,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 896 (+7),
  • специальной техники – 190.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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