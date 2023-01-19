Уничтожены еще 760 оккупантов, вертолет и танки: потери РФ на 19 января
Накануне украинские защитники уничтожили еще 760 российских оккупантов.
По состоянию на 330-е сутки полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился уже более чем на 118,5 тыс.
Как отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, 18 января украинские защитники приземлили вражеский вертолет Ка-52.
Уничтожен также беспилотник Мерлин-ВР и еще пять БПЛА оперативно-тактического уровня.
Недосчитались накануне оккупанты, кроме того, шесть танков, 10 боевых бронированных машин, 14 единиц артиллерийских систем и семь единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Потери РФ на 19 января 2023
- личного состава – около 118 530 (+760),
- танков ‒ 3 136 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 6 235 (+10),
- артиллерийских систем – 2 122 (+14),
- реактивных систем залпового огня – 442,
- средств противовоздушной обороны ‒ 220,
- самолетов – 287,
- вертолетов – 277 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 882 (+6),
- крылатых ракет ‒ 749,
- кораблей (катеров) ‒ 17,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 896 (+7),
- специальной техники – 190.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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