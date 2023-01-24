Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Відвідав Бучу та зустрівся з Зеленським: президент Фінляндії прибув до України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
президент Фінляндії і Зеленський

У вівторок, 24 січня, до України з візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Він відвідав Бородянку та Бучу Київської області, які постраждали від російської агресії. Саулі Нііністьо наголосив, що звірства, скоєні окупантами, не мають залишитися безкарними.

– Я залишаюсь глибоко вражений мужністю та рішучістю українського народу, солдатів та цивільних осіб. Це запам’ятається майбутнім поколінням, – написав він у Twitter.

Також Саулі Нііністьо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери країни обговорили поточну ситуацію на фронті та підтримку, якої потребує наша держава. Президент Фінляндії пообіцяв і надалі допомагати Україні.

– Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит! – написав Зеленський.

Нещодавно Фінляндія анонсувала надання 12-го пакету військової допомоги для України.

Вартість нового пакету оцінюється в понад €400 млн. А орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія передала Україні за час повномасштабної війни, становить €590 млн.

Читайте
Борис Джонсон знову приїхав з візитом в Україну

Фото: Саулі Нііністьо

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка