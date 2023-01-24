Відвідав Бучу та зустрівся з Зеленським: президент Фінляндії прибув до України
У вівторок, 24 січня, до України з візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо.
Він відвідав Бородянку та Бучу Київської області, які постраждали від російської агресії. Саулі Нііністьо наголосив, що звірства, скоєні окупантами, не мають залишитися безкарними.
– Я залишаюсь глибоко вражений мужністю та рішучістю українського народу, солдатів та цивільних осіб. Це запам’ятається майбутнім поколінням, – написав він у Twitter.
Visited Borodianka and Bucha. The atrocities committed here must not go unpunished.Зараз дивляться
I remain deeply impressed by the courage and determination of the Ukrainian people, soldiers and civilians alike. It will be remembered for generations to come. pic.twitter.com/LQo6Vq8Q98
— Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023
Також Саулі Нііністьо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Лідери країни обговорили поточну ситуацію на фронті та підтримку, якої потребує наша держава. Президент Фінляндії пообіцяв і надалі допомагати Україні.
– Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит! – написав Зеленський.
Нещодавно Фінляндія анонсувала надання 12-го пакету військової допомоги для України.
Вартість нового пакету оцінюється в понад €400 млн. А орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія передала Україні за час повномасштабної війни, становить €590 млн.
Фото: Саулі Нііністьо