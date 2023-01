У вівторок, 24 січня, до України з візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Він відвідав Бородянку та Бучу Київської області, які постраждали від російської агресії. Саулі Нііністьо наголосив, що звірства, скоєні окупантами, не мають залишитися безкарними.

Visited Borodianka and Bucha. The atrocities committed here must not go unpunished.

I remain deeply impressed by the courage and determination of the Ukrainian people, soldiers and civilians alike. It will be remembered for generations to come. pic.twitter.com/LQo6Vq8Q98

— Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023