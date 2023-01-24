Січень, 24 в 16:42

У вівторок, 24 січня, до України з візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Він відвідав Бородянку та Бучу Київської області, які постраждали від російської агресії. Саулі Нііністьо наголосив, що звірства, скоєні окупантами, не мають залишитися безкарними.

– Я залишаюсь глибоко вражений мужністю та рішучістю українського народу, солдатів та цивільних осіб. Це запам’ятається майбутнім поколінням, – написав він у Twitter.

Visited Borodianka and Bucha. The atrocities committed here must not go unpunished. Зараз дивляться I remain deeply impressed by the courage and determination of the Ukrainian people, soldiers and civilians alike. It will be remembered for generations to come. pic.twitter.com/LQo6Vq8Q98 — Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023

Також Саулі Нііністьо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери країни обговорили поточну ситуацію на фронті та підтримку, якої потребує наша держава. Президент Фінляндії пообіцяв і надалі допомагати Україні.

– Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит! – написав Зеленський.

Нещодавно Фінляндія анонсувала надання 12-го пакету військової допомоги для України.

Вартість нового пакету оцінюється в понад €400 млн. А орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія передала Україні за час повномасштабної війни, становить €590 млн.

Читайте Борис Джонсон знову приїхав з візитом в Україну

Фото: Саулі Нііністьо