Січень, 20 в 11:37

Фінляндія анонсувала надання 12-го пакету військової допомоги для України. Це найбільший за обсягом пакет, який країна виділила від початку повномасштабного вторгнення військ РФ.

Як поінформували в Міністерстві оборони Фінляндії, відповідне рішення ухвалив президент країни Саулі Нііністьо 19 січня, на основі пропозиції уряду.

Вартість нового пакету оцінюється в понад €400 млн. А орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія передала Україні за час повномасштабної війни, становить €590 млн.

Зараз дивляться – Україна продовжує потребувати підтримки в обороні своєї території, і нинішній пакет оборонної техніки є однозначно найбільшим на сьогодні. Фінляндія постачає Україні важку артилерію та боєприпаси, – наголосив міністр оборони країни Мікко Савола. З міркувань безпеки міністерство не стало деталізувати інформацію про вміст пакету допомоги, спосіб та терміни доставки озброєння, “щоб гарантувати, що доставка досягне місця призначення”. Під час ухвалення рішення враховувалися потреби України та ресурси Збройних сил Фінляндії. Зазначається, що питання військової допомоги будуть на порядку денному у п’ятницю, 20 січня, під час засідання у форматі Рамштайн. Під час цього заходу міністри оборони Фінляндії та Швеції планують підписати Заяву про наміри щодо підтримки України. Згідно з цим документом, Швеція за потреби допоможе Фінляндії компенсувати поставлену Україні техніку. Як відомо, сьогодні міністри оборони близько 50 країн світу зібралися на восьму зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн). Напередодні засідання низка держав анонсувала нові пакети військової допомоги. Зокрема, США оголосили про пакет допомоги для української армії на $2,5 млрд, до якого увійшли боєприпаси для ППО NASAMS, 8 зенітно-ракетних комплексів Avenger, 59 бойових машин піхоти Bradley, 90 бронетранспортерів Stryker та інше озброєння. Нову допомогу анонсувала і група з дев’яти країн, включно з Великою Британією, Польщею та Нідерландами. Читайте Для захисту неба та контрнаступу ЗСУ: що принесе Рамштайн-8 та яку зброю отримає Україна Джерело: Міністерство оборони Фінляндії

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