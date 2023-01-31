Досить червоних ліній, дайте Україні винищувачі та ракети: Науседа звернувся до НАТО

Січень, 31 в 13:11

Партнери та союзники України мають припинити проводити будь-які червоні лінії і дати нарешті сучасні винищуваті та далекобійні ракети, заявив президент Литви Ґітанас Науседа в інтерв’ю телеканалу LRT.

– Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, тому іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проведені не нами, західними країнами, демократіями, а терористичною державою Росія, яка намагається провести їх через страх і погрози. І вона намагається їх нав’язати, – пояснив литовський лідер.

За його словами, щодо України вже перейдено низку червоних ліній, і це стосується не тільки танків чи статусу кандидата на вступ до ЄС.

– На початку війни Німеччина категорично заявила, що буде надавати лише бронежилети, каски тощо, але не зброю. Але й ця червона лінія також була пройдена досить давно. Цей Рубікон перейдено, тому я дуже сподіваюся, що ця червона лінія – якщо вона дійсно існує, а я думаю, що вона існує тільки в наших головах – також буде перейдена, – наголосив Науседа.

Президент Литви вважає, що винищувачі та ракети далекого радіуса дії конче потрібні Києву “на цьому вирішальному етапі війни, коли ось-ось станеться переломний момент”.

Зараз дивляться

Перед цим президент США Джо Байден заявив, що не надаватимуть Україні винищувачі F-16.

Джерело: LRT