Січень, 31 в 10:56

В Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність за ухилення від призову по мобілізації.

Відповідні роз’яснення надав начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

Під ухиленням від мобілізації мається на увазі порушення правил військового обліку, неприбуття по повістці до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

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Адміністративна відповідальність за ухилення від призову передбачена ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

На призовників, військовозобов’язаних, резервістів, які порушили правила військового обліку, буде накладено штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 510 до 850 грн );

у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( ); А за повторне протягом року порушення, за яке людину вже притягали до адміністративної відповідальності, а також за вчинення порушення в особливий період передбачений штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 грн).

Як відомо, особливий період діє в Україні з березня 2014 року, тобто від початку російської агресії. З моменту повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, в нашій країні було запроваджено воєнний стан.

Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації передбачена ст. 336 Кримінального кодексу України. Згідно з цією статтею, за ухилення від призову під час мобілізації в особливий період загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Як уточнив Роман Горбач, кримінальне провадження за ст. 336 ККУ можуть відкрити в разі постійного ігнорування військовозобов’язаним повісток та неприбуття до територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Як відомо, Кабінет міністрів визначив новий порядок бронювання військовозобов’язаних. Він передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше працівників важливих для держави підприємств (на термін до 6 місяців). Уряд також визначив критерії, за якими те чи інше підприємство вважається критично важливим.

Крім того, Кабмін змінив правила перетину кордону під час дії воєнного стану. Тепер виїжджати заборонено й певним категоріям цивільних жінок: держслужбовцям і депутаткам рад всіх рівнів.

Джерело: Military Media Center