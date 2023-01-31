Январь, 31 в 10:56

В Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность за уклонение от призыва по мобилизации.

Соответствующие разъяснения дал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач.

Под уклонением от мобилизации подразумевается нарушение правил военного учета, неприбытие по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

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Административная ответственность за уклонение от призыва предусмотрена ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

На призывников, военнообязанных, резервистов, нарушивших правила военного учета, будет наложен штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн); А за повторное в течение года нарушение, за которое человека уже привлекали к административной ответственности, а также за нарушение в особый период предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 грн).

Особый период действует в Украине с марта 2014 года, то есть с начала российской агрессии. С момента полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, в нашей стране было введено военное положение.

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье, за уклонение от призыва во время мобилизации в особый период грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Как уточнил Роман Горбач, уголовное производство по ст. 336 УК могут открыть в случае постоянного игнорирования военнообязанным повесток и неприбытия в территориальный центр комплектования и соцподдержки.

Как известно, Кабинет министров определил новый порядок бронирования военнообязанных. Он предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более работников важных для государства предприятий (на срок до 6 месяцев). Правительство также определило критерии, по которым то или иное предприятие считается критически важным.

Кроме того, Кабмин изменил правила пересечения границы во время действия военного положения. Теперь уезжать запрещено и определенным категориям гражданских женщин: госслужащим и депутатам советов всех уровней.

Источник: Military Media Center