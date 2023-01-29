В Україні заборонили виїзд за кордон тисячам жінок: кого це стосується

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Люди, які обіймають вищезазначені посади, мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.

Депутатками місцевих рад є 15 тис. жінок, з них понад 9 тис. – депутатки сільських рад. Їм теж заборонений виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження.

Винятки, за яких виїзд за межі країни дозволений: