Лютий, 01 в 0:44

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму $2,2 млрд.

Про це повідомило агентство Reuters.

Як очікується, пакет допомоги вперше включатиме ракети великої дальності, а також інші боєприпаси та озброєння, повідомили агентству два американські чиновники.

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За даними джерел агентства, про новий пакет допомоги буде оголошено вже наприкінці цього тижня. Очікується, що новий пакет допомоги міститиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні керовані боєприпаси і протитанкову зброю Javelin.

Один із чиновників сказав, що частину пакета на $1,725 млрд буде отримано з фонду, відомого як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дає змогу адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не з наявних запасів зброї США.

Кошти USAI підуть на закупівлю нової зброї, наземних бомб малого діаметра (GLSDB), дальність дії яких становить 150 км. При цьому Сполучені Штати відхилили запити на постачання ракети ATACMS дальністю 297 км.

Reuters вказує, що велика дальність польоту снарядів GLSDB може дозволити Україні вразити військові цілі, які раніше були недосяжними, що допоможе продовжити контратаки, порушивши логістичну мережу Росії за лінією фронту.

Білий дім або інші представники офіційної влади США поки не коментували дані агентства.

Видання додає, що на додачу до коштів USAI, очікувалося, що допомога на суму понад $400 млн надійде з президентських фондів скорочення, які дозволяють Джо Байдену брати кошти з поточних запасів США в надзвичайних ситуаціях.

При цьому, до пакету допомоги можуть увійти автомобілі із захистом від мін і засідок (MRAP), а також керовані реактивні системи залпового вогню (GMLRS) і боєприпаси.